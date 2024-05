Moroni : Une cérémonie à l'honneur des pèlerins en présence du couple présidentiel

La cérémonie à l'honneur des pèlerins comoriens qui s'est tenue au foyer des femmes de Moroni en présence du président Azali Assoumani a été un moment empreint de spiritualité et de solennité. La cérémonie à l'honneur des pèlerins comoriens qui s'est tenue au foyer des femmes de Moroni en présence du président Azali Assoumani a été un moment empreint de spiritualité et de solennité.





La traditionnelle prière d'avant départ pour la Mecque a été l'occasion pour le Gouvernement et la communauté de se rassembler et de souhaiter aux pèlerins un bon voyage et un pèlerinage fructueux.





En ce moment de recueillement et de partage, j'adresse mes prières et mes vœux les plus sincères aux pèlerins qui s'apprêtent à entreprendre ce voyage sacré. Que cette expérience soit synonyme de paix intérieure, de spiritualité renouvelée et de découvertes enrichissantes. Puissiez vous trouver réconfort et sérénité tout au long de votre périple et revenir chez vous en toute sécurité, porteurs de bénédictions et de grâce d'Allah.





Que ce voyage soit empreint de fraternité et de bienveillance. Je vous souhaite un bon pèlerinage et que Dieu vous garde.





Youssoufa Mohamed Ali