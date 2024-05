Les Comores face à une Double crise







Depuis Février 2024 une épidémie de choléra a été déclarée aux Comores et n’a cessé de progresser enregistrant au passage plusieurs cas de contaminations mais également de décès impliquant des adultes et enfants. Depuis Février 2024 une épidémie de choléra a été déclarée aux Comores et n’a cessé de progresser enregistrant au passage plusieurs cas de contaminations mais également de décès impliquant des adultes et enfants.





Face à la situation, des actions de sensibilisation et de préventions ont été effectués par les acteurs de la société civile, la population, les autorités locales, le ministère de la santé ainsi que les organismes internationaux en partenariat avec les Comores.





Au vu de la propagation rapide de l’épidémie etl’augmentation considérable du nombre de cas quotidiennement, en particulier sur l’ile d’Anjouan étant l’île la plus touchée, l’hôpital se trouve dans l’incapacité d’accueillir les patients dans les bonnes conditions. Pour rappel le choléra résulte du manque d’hygiène et de propreté que ce soit dans l’alimentation ou l’eau de consommation.





Malheureusement, la population comorienne est exposée et vulnérable en raison de la consommation d’eau non potable provenant directement des rivières et puits étant donné le manque de matériels et techniques nécessaire à l’assainissement des eux. Soulignons également l’abondance des déchets dans les zones d’habitations particulièrement duesà l’absence des déchèteries et au non recyclage. Citons qu’en 2017 fut inauguré l’hôpital de Bambao à Anjouan «Hôpital de l’amitié sino-comorienne» résultant de l’amitié entre la Chine et les Comores, ainsi compte tenu de l’urgence sanitaire beaucoup s’interrogent sur les raisons pour lesquelles cet hôpital qui de base a été construit et bien équipé ne se trouve pas en mesure d’être fonctionnel afin de venir en aide à la population.





La situation est telle qu’en cas de besoin d’assistance à une personne malade toute l’ile repose sur la prise en charge de l’hôpital de Hombo à Mutsamudu qui est très éloigné de certaines régions et au sein de l’hôpital les patients dorment à même le sol par insuffisance de lit.





Sur le plan environnemental, après le cyclone « Keneth » en Mars 2019, c’est au tour de la tempête « Hidaya » en Avril2024. Les Comores subissent les conséquences atroces du changement climatique engendrant la mort de deux personnes et des pertes de localité pour plusieurs familles sinistrées surtout sur l’île de Ngazidja.





Il s’agit d’une période très difficile pour les trois îles victimes d’inondations causées par les intempéries. On peut observer sur les vidéos et photos partagés sur les réseaux sociaux ainsi que les interventions apportés aux sinistrés les dégâts matériels que la tempête laisse à chaque passage. On a des écoles, des maisons et d’autres infrastructures touchées. Ainsi, entre peur et dommages la situation soulève plusieurs inquiétudes,notamment sur le plan économique et éducatif. Notons que les examens nationaux ont pour coutume de se déroulés au mois de Juillet et pour l’heure il est impossible de se rendre dans un établissement scolaire.





De plus, remarquons qu’en termes de technologie et d’énergies les Comores ne disposent pas des moyens nécessaires permettant au corps enseignant de donner cours sur des plateformes en ligne faute de digitalisation du système éducatif, par conséquent il est impossible pour les étudiants de suivre les cours à distance ce qui pourtant aurait était bénéfique en cette situation. En outre, l’électricité reste une préoccupation majeur de telle sorte que les familles résident à l’étranger se soucient en permanence de leurs proche se trouvant aux Comores puisqu’ils sont malheureusement dans l’incapacité se connectés en temps voulu pour donner de leurs nouvelles.





Par ailleurs, sur le plan international des vols annulés et d’autres n’ont pas pu atterrir aux Comores toujours en raisondu mauvais temps. D’autres part, des pistes d’atterrissages sont inondés telle que la piste de l’aéroport de Mohéli, on peut également observer sur l’ensemble des trois îles des inondations des routes devenues dangereuses à emprunter, la chute des arbres et le débordement des rivières et caniveaux provoqués par la intempéries.





De ce fait, une cellule a été mise en place pour l’évaluation et la gestion de la situation en cette période compliquée pour les Comores. Cependant les différents acteurs nationaux n’ont pas non plus baissé les bras, des cagnottes ont été lancées en ligne pour soutenir les sinistrés. Des partages de vidéo massif se font régulièrement sur les réseaux sociaux pour sensibiliser au maximum la population.





En somme, nous assistons tous à ce que la population comorienne traverse depuis Février 2024, et bien qu’elle passe par une période difficile elle a montré et ne cesse de démontrée une force de résilience remarquable. Toutefois en s’intéressant de prés à la situation et en la manière dont elle est gérée par les autorités, on se rend compte qu’il y’a plusieurs anomalies a remédié. Il est donc important compte tenu des antécédents du pays à être assez souvent confronté à des sinistres tels que ceux du moment, de prendre des mesures préventives en anticipant ce genre de situation, et ainsi cela permettra d’atténuer les risques et les dégâts qu’on espère ne plus avoir à vivre.





Il faudrait encourager la coopération entre les différentes instances gouvernementales pour renforcé la cohésion par exemple en cas de débordement d’un hôpital, un hôpital d’une autre île puisse recevoir les patients et en cas de besoin il puisse y avoir un transfert de médecins pour prêter main forte. Il est également nécessaire pour les Comores de s’ouvrir davantage aux progrès technologique pour s’en tenir au « Plan Comores Emergeant 2030 » qui vise faire des Comores « une société de l’information, acteur de la révolution numérique » ce qui permettrait au pays de suivre les tendances de la technologie dont beaucoup de pays usent et profitent en cas de force majeur et autres circonstances, car aujourd’hui la technologie est au cœur du développement de toute société.





En étant conscient de la fragilité extrême des iles Comores étant un ensemble d’îles insulaire de part la position géographique du pays l’exposant aux tempêtes tropical expliquant entre autre les risques avancés liés aux catastrophes naturels, et la vulnérabilité l’économie comorienne face à ces face à ce genre de situation, il est crucial pour le gouvernement de mettre en place non pas une, mais plusieurs cellules et institutions avec des formations à l’appui pour favoriser une gestion plus rapide et efficace en cas de crise comme celles-ci au niveau des trois îles.





Par Bouchroilhaire Assadi

Etudiante en première année de Master en Ingénierie Touristique, à l’Université Mohamed V de Rabat et militante des causes sociales