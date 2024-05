Les 5 candidats de l'opposition haussent le ton et menacent d'affronter le régime d’Azali. Les candidats sont plus que jamais unis dans leur détermina

Conférence de presse : Les 5 candidats à la présidentielle haussent le ton et menacent d'affronter le régime d’Azali







Une tension palpable régnait lors de la conférence de presse réunissant les cinq candidats aux élections présidentielles aux Comores. Leur message était clair et sans équivoque : l'heure n'est plus à la passivité, mais à l'action, alors que le pays est plongé dans une crise politique profonde. Une tension palpable régnait lors de la conférence de presse réunissant les cinq candidats aux élections présidentielles aux Comores. Leur message était clair et sans équivoque : l'heure n'est plus à la passivité, mais à l'action, alors que le pays est plongé dans une crise politique profonde.





Au cœur de la conférence, deux sujets brûlants ont été abordés : la question des prisonniers politiques et la nécessité d'un dialogue authentique entre le gouvernement en place et les 5 candidats.





Pour Abdou Soefo, l'un des candidats à l'élection présidentielle qui a récemment rencontré le président Azali, la libération de tous les prisonniers politiques est une priorité absolue. Des leaders politiques mais aussi des citoyens ordinaires injustement emprisonnés, doivent retrouver leur liberté..





Lors de sa rencontre avec le président Azali, Abdou Soeuf a avancé des propositions concrètes pour résoudre la crise économique qui sévit, ainsi que pour faire face à des défis sanitaires urgents tels que l'épidémie de choléra et les inondations. De plus, il a fermement condamné les dépenses excessives liées à l'investiture du président Azali, soulignant l'urgence de rediriger ces ressources vers des initiatives plus vitales pour le bien-être du peuple comorien.





Quant à Mouigni Baraka, il a souligné l'unité sans faille des candidats, malgré les rumeurs persistantes suggérant le contraire. Les candidats sont plus que jamais unis dans leur détermination à faire entendre la voix du peuple et à rétablir la justice et la démocratie.





Dr. Salim Issa a salué la libération récente de certains prisonniers politiques, mais a souligné que beaucoup d'autres restent derrière les barreaux, y compris des figures emblématiques telles que le président Sambi et Salami . Il a également rappelé que le dialogue en cours entre la communauté internationale, le collectif des candidats et le président Azali est essentiel pour sortir le pays de la crise actuelle.





Pour Salim Issa, l'optimisme est tempéré par la réalité du terrain. Malgré les efforts de médiation et les appels au dialogue, le président Azali n'a pas respecté ses engagements, laissant planer le doute sur la possibilité d'une résolution pacifique avant la fin de son mandat, le 26 mai prochain.





Il est désormais temps pour le président Azali de prendre des décisions courageuses et justes pour l'avenir du pays





Dans ce climat tendu, où chaque camp semble camper sur ses positions, l'affrontement semble de plus en plus inévitable. Les candidats aux élections présidentielles sont déterminés à ne pas reculer et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre les intérêts du peuple comorien. La balle est désormais dans le camp du président Azali et de son gouvernement : choisiront-ils le chemin de la raison et du dialogue, ou celui de la confrontation et de l'instabilité ? L'avenir des Comores repose entre leurs mains.





Omar Issa Paris