Sur demande du Ministre Dhoihir Dhoulkamal, une réunion sur l'évolution climatique a eu lieu cet après-midi du 07 mai 2024, en présence des Ministres de l'Intérieur, des Finances, des Infrastructures et des Transports ainsi que des partenaires au développement (Ambassadeurs accrédités en Union des Comores et Organisations internationales).





Après une brève introduction, le Colonel Abdallah Rafick, Directeur général de la Direction Générale pour la Sécurité civile, a fait un point sur la situation, mentionnant le bilan de la catastrophe et les solutions immédiates et urgentes à préconiser.





Selon le rapport du directeur de la Direction générale pour la Sécurité civile, plusieurs familles ont été déplacées et des infrastructures routières et éducatives ont été touchées. Pour éviter le risque d’une grande contamination par d’autres maladies, la DGSC préconise une prise en considération immédiate et souhaite que des mesures d’urgence soient mises en place.





Les membres du gouvernement et le corps diplomatique ont salué les efforts déployés par les différentes forces (Pompiers, Gendarmerie et Police) afin d‘aider et de secourir les populations touchées par les fortes pluies qui ont frappé Ngazidja, Moheli et Anjouan.





Ils ont rappelé que le gouvernement et les partenaires s’engagent à accompagner les familles touchées par cette catastrophe naturelle.





