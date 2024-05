Inondation à Mitsoudjé : Le message de Belou aux sinistrés

Suite aux récentes intempéries qui ont frappé plusieurs régions du pays, des pluies torrentielles ont encore une fois touché la région de Hambou, en particulier la localité de Mitsoudjé, lors de la nuit du 19 au 20 mai. Les habitants se sont retrouvés piégés par les eaux, une des conséquences de la crue de la rivière locale. Suite aux récentes intempéries qui ont frappé plusieurs régions du pays, des pluies torrentielles ont encore une fois touché la région de Hambou, en particulier la localité de Mitsoudjé, lors de la nuit du 19 au 20 mai. Les habitants se sont retrouvés piégés par les eaux, une des conséquences de la crue de la rivière locale.





Face à cette situation critique, le Président, accompagné de la première dame, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de l'Aménagement du Territoire et moi-même, sommes rendus sur place pour voir les dégâts causés et pour déterminer les mesures d'urgence à mettre en place afin de venir en aide encore une fois aux sinistrés et cela, le plus rapidement possible. Nous avons pris l'engagement de soutenir les personnes touchées. Les actions immédiates permettront atténuer les souffrances des sinistrés.





La mobilisation de tous, est essentielle pour surmonter cette épreuve et pour garantir un avenir plus résilient pour les communautés affectées.





L'unité et la solidarité sont les maîtres-mots dans ce contexte de crise, et c'est ensemble que nous pourrons relever les défis et reconstruire ce qui a été endommagé.





Youssoufa Mohamed Ali