Crash du Fokker de R'komor : Que s'est-il réellement passé ce dimanche 5 mai ?

Crash du Fokker de R-Komor : le traumatisme est réel mais la population veut plus qu'un soutien psychologique







L'avion qui s'est crashé hier à l'aéroport de Moheli, transportait une cinquantaine de passagers dont 5 membre d'équipage. Il a raté le décollage et s'est écrasé en bout de piste. On déplore 5 blessés dont un grave. Ce n'est pas le premier incident de cette compagnie, on ne compte plus les crevaison, les sorties de piste et les décollage ratés.





Que s'est-il passé ce dimanche 5 mai? C'est la question que tout le monde se pose et que les autorités et les responsables de la compagnie devront répondre.





Le Ministère des Transports Maritime et Aérien a annoncé hier la mise en place d'une cellule de crise. On parle aussi d'un soutien psychologique à apporter au victimes et à leur famille. Mais ce que veut la population, c'est que toute la lumière soit faite sur cet accident et que soit déterminées les responsabilités des uns et des autres.





