Comparer l'arrestation de Kiki avec celle du Dr Achmet relève de la pure fantaisie politique

Comparer l'arrestation de Mohamed Daoud alias Kiki de la République avec celle de Dr Achmet relève de la pure fantaisie politique. Dr Achmet a été kidnappé et torturé moralement. Physiquement, on en sait rien encore. On le saura quand le vent de liberté qui souffle en Afrique atteindra les Comores sous peu.





En revanche, les Scénaristes commencent à imaginer que l'ancien ministre serait de mèche avec le régime et que son arrestation serait organisée entre lui et le Colonel Azali Assoumani. Dans quel but ? Plusieurs hypothèses sont avancées:





1. L'arrestation de Kiki pourrait être imaginée comme une diversion qui consiste à attirer l'attention des militants et résistants vers elle et faire oublier ainsi la lutte contre la dictature et l'intronisation du 26 mai.





2. L'arrestation de Kiki pourrait aussi servir comme arme de dissuasion à l'endroit des candidats qui sont engagés dans la coalition. La peur qu'ils soient à leur tour arrêtés pourrait les dissuader à agir.





3. L'arrestation de Kiki pourrait servir à dissuader les militants et résistants qui devaient s'organiser pour boycotter l'intronisation du Colonel Azali Assoumani.





Nous sommes dans le conditionnel, car dans un climat politique très ambiguë où la méfiance des uns et des autres est devenue la règle et la psychose, l'exception, il est très difficile de faire une analyse objective. Les dès sont pipés par un régime autoritaire qui joue sur deux leviers essentiels pour se maintenir au pouvoir : les renseignements et la division. L'opposition est infiltrée depuis le début de cette lutte par des pions qui renseignent le régime et bloquent tous les projets de la résistance...les dernières révélations faites par Abdourazak Razida lui ont coûtés la prison. Suivez mon regard....





Par ailleurs, toutes les catégories sociales sont divisées : au premier plan, les religieux et les notables qui occupaient jadis une position de médiateurs et de reconciliateurs ne peuvent jouer ce rôle aujourd'hui à cause de l'instrumentalisation faite contre eux par ce régime.





Il est donc très tôt de se prononcer ou faire une quelconque analyse objective sur l'arrestation de l'ancien ministre de l'intérieur qui fut le chef d'orchestre de toutes les arrestations arbitraires y compris celle de Sambi, de toutes les dérives autoritaires et de tous les meurtres faits par ce régime entre 2016 et 2021. Et ce d'autant plus vrai qu'il est resté silencieux sur ces sujets depuis qu'il s'est mis en scène avec la casquette d'opposant au régime. Aussi, le peuple comorien reste dans sa faim quant à la raison qui lui aurait poussé à quitter le navire du Colonel Azali Assoumani. Pourquoi il a quitté ce régime ?





La suite des événements nous en dira plus sur cette histoire rocambolesque. Quelle sera la réaction des candidats et celle des militants du parti Orange ?





Par ailleurs, j'appelle les résistants et opposants de terrain à ne pas se laisser distraire par cette affaire. Le combat ne se limite pas à l'arrestation ou non de Kiki ou toutes autres personnes. C'est une personne en moins s'il était SINCÈRE mais la lutte doit continuer avec celles et ceux qui sont libres.





Le peuple souverain de Komor est libre et souverain. C'est à lui de décider son destin.





AMS (Paris)