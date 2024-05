Ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Azali et le Président du Mozambique

Rencontre entre le Président de l’Union des Comores, S.E AZALI Assoumani et le Président de la République du Mozambique, Filipe JACINTO NYUSI.





Le Président de l'Union des Comores, SEM AZALI Assoumani a reçu, très chaleureusement, ce lundi 27 mai, son Frère le Président de la République du Mozambique, SEM Filipe JACINTO NYUSI, dont la visite aux Comores fut marquée par deux étapes importantes, en l’occurrence, sa participation à la Cérémonie d’Investiture de son homologue et sa présence, en sa compagnie, à la signature d’un Mémorandum d’Entente et de Consultation politique et diplomatique, par les Ministres des Affaires Etrangères des Comores et du Mozambique.





L’entretien entre les deux Chefs d’État, basé sur le thème du Renforcement des liens historiques de coopération et d'amitié entre les deux pays, s'inscrit dans la continuité de la visite que le Président comorien a effectuée au Mozambique, en août 2021.





Ainsi, les deux Chefs d’État ont abordé, lors de leurs discussions, plusieurs sujets d’intérêts communs y compris la perspective d’une signature d’Accords sectoriels pour rehausser et diversifier leur coopération, dans des domaines aussi importants que les Transports, l’Energie, l’Agriculture et la Sécurité.





Ils ont également échangé sur les défis auxquels le Continent africain fait face et notamment l’instabilité politique, les effets du changement climatique et le terrorisme qui affecte plus particulièrement le Canal du Mozambique.





Ils ont dans ce contexte, réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le Continent, et à ne ménager aucun effort pour tirer profit de leur adhésion commune à la SADC et à l’IORA.





Les deux Chefs d’Etat se sont, enfin, félicités des Accords signés par le passé, sur la Délimitation des frontières entre leurs deux pays, et ont réaffirmé leur disponibilité à multiplier les visites et promouvoir les échanges socio-économiques et culturels, afin de consolider davantage les liens qui existent entre leurs deux pays et donner une nouvelle impulsion à leur coopération, afin de la hisser à un niveau supérieur, dans l’intérêt de leurs deux peuples frères. Beit-salam