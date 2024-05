18 mai 2018-18 mai 2024 : 6 ans depuis que l’ancien président Sambi est en détention 18 mai 2018-18 mai 2024 : 6 ans depuis que l’ancien président Sambi est en détention





L’ancien président Ahmed Abdallah Sambi condamné à la prison à perpétuité





L’ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, 64 ans, a été condamné lundi 28 novembre 2022 par la Cour de sûreté de l’Etat à la réclusion à perpétuité dans un procès pour « haute trahison » qu’il dénonce comme inéquitable.





La Cour de sûreté de l’Etat est une juridiction spéciale dont les décisions ne peuvent pas faire l’objet d’appel. M. Sambi « est condamné à la perpétuité et à la dégradation civique de tous les droits politiques et civils », c’est-à-dire son droit de vote et d’éligibilité, et « la Cour ordonne la confiscation de ses biens et avoirs », a lu son président Omar Ben Ali à l’audience.





L'ancien président comorien arrêté





Le vendredi 18 mai 2018, M. Sambi a participé à la prière hebdomadaire à la mosquée de Moroni. A la fin de l’office religieux, un certain nombre de ses partisans parmi les fidèles se sont rassemblés autour de lui et ont alors scandé des slogans hostiles au président en exercice. Ils ont aussi chanté l'hymne national comorien devant M. Sambi. Suite à ce rassemblement, M. Sambi a été arrêté et placé en résidence surveillée dès le lendemain. Dans une « Note circulaire à l’attention des responsables de la sécurité et de l’ordre publics », le ministère de l’intérieur a justifié cette mesure en invoquant le respect de l’ordre et de la sécurité publics.





Il ne sera déféré devant le juge d’instruction que le 20 août 2018. Celui-ci ordonnera son placement en détention provisoire sous le chef d’accusation de corruption donnant ainsi un caractère légal à sa détention plus de trois mois après son arrestation. Depuis lors, M. Sambi est détenu dans sa résidence de Voidjou.