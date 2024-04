Vœux au Peuple comorien et à la Umma islamique. En ce jour de fête, exprimons notre compassion à ceux qui sont endeuillés par la perte d’un proche, à.

Chers frères et chères soeurs







La Umma islamique célèbre ce jour 10 avril et demain 11 avril 2024 l'Aïd El Fitr. Je saisis cette occasion pour vous adresser à vous-mêmes et à vos proches mes meilleurs voeux de santé, de longévité et de bonheur.





En ce jour de fête, exprimons notre compassion à ceux qui sont endeuillés par la perte d’un proche, à ceux qui sont étranglés par la misère et à ceux qui souffrent de maladie et de solitude.





Qu'Allah instaure la concorde dans nos familles, dans nos villes et villages, dans nos régions, dans notre chère patrie ainsi que dans l'ensemble de la Umma islamique ! Que la justice, la paix , la tolérance et la communion des coeurs règnent dans le monde au-delà des différences de race, d'ethnie, de nationalité et de religion !





En ce jour de fête pour les Musulmans, prions pour nos coreligionnaires qui sont opprimés et ceux qui subissent les affres de la guerre. Je pense en particulier à nos frères somaliens, soudanais, libyens, yéménites, syriens et irakiens qui s’entretuent dans des guerres civiles qui ont trop duré. Je ne saurais passer sous silence les persécutions que subissent les minorités musulmanes en Birmanie, en Inde, en Chine et partout ailleurs dans le monde.





Et que dire de nos frères palestiniens qui sont massacrés, spoliés de leurs terres, humiliés et privés de leurs droits légitimes à un Etat souverain depuis près de 60 ans avec la complicité des grandes puissances et de certains dirigeants du monde arabe. Qu’Allah leur accorde Son Secours !





A tous ceux et à toutes celles qui souffrent individuellement ou collectivement, je voudrais leur dire que le chemin du Paradis est semé d’épreuves et que la Lumière succède toujours aux Ténèbres. Qu’Allah leur accorde la patience.





Qu’Allah accepte nos jeûnes, nos prières et nos invocations.





Taqabbal Allah mina wa minkoum. Koullou aami wa antoum bi khayri