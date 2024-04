Pourquoi faut-il voter pour Mme Binti Mhadjou ?

Mme BINTI MHADJOU POUR UNE BONNE COMMUNICATION DU SNJC







La biographie, c'est la tache des autres. Heureusement que là, on passe en suffrage pour l'occupation de ce poste. Ce qui fait que pour une brillante et bonne communication au sein et en extra-muros du SNJC (Syndicat National des Journalistes Comoriens) il faut voter pour Mme Binti Mhadjou le samedi 27 avril 2024.





Au Syndicat des journalistes comoriens, Mme Binti Mhadjou, usera ce qui lui appartient, pour servir le collectif, donc son talent en communication. Pour une communication réussite, il faut de l’innovation et de la création. Femme veillée, Binti Mhadjou sait se mettre en question et faire passer sans remue la stérilité des faits et des mots. Nombreux de ceux qui l’ont côtoyée, parlent d’une femme ayant un bon esprit d’équipe. Donc son sens le pragmatisme, son esprit de solidarité font poids.





« La communication, ce sont des qualités »





Heureusement qu’au sein du Syndicat des journalistes comoriens, ce poste de chargé de communication se prend par élection. Et choisir Binti Mhadjou, prouvera la bonne Santé de ce SNJC. Vigilante aux propos, aux comportements et aux agissements des uns et des autres, cette femme naturellement pondérée et coruscante en communication donnera du sens et de la valeur à la communication du SNJC dont l’importance est indéniable.





Ce poste exige une connaissance assez fine en journalisme, donc avec l’élection de Mme Binti Mhadjou, la communication du SNJC trouvera son sens, son utilité et sa vraie orientation. Une journaliste de formation et de carrière, qui exerce le métier sien avec ténacité et abnégation. C'est vu. B. Mhadjou une prêtresse qui va prêcher dans son église. Elle qui garde sa personnalité dans un milieu garni des éléments, en tout cas des individus déroutants et qui suscitent la curiosité…ORTC.





Said Yassine Said Ahmed

COMORESplus