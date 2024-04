« On est dans une phase de création d’un nouveau groupe »

Message de STEFANO CUSIN publié par la Fédération de Football des Comores







" C'est juste pour rassurer tous les supporters de l'équipe nationale. Nous sommes au travail avec le président de la Fédération, avec le directeur Djamal et tout le staff pour faire le scouting de nos joueurs de nos internationaux. " C'est juste pour rassurer tous les supporters de l'équipe nationale. Nous sommes au travail avec le président de la Fédération, avec le directeur Djamal et tout le staff pour faire le scouting de nos joueurs de nos internationaux.





Ils sont entrain de faire des bonnes performances, on est en contact avec eux, on les suit pour bien preparer les deux matches du mois de juin qui seront importants parce qu'on a bien démarrer les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est très important.





On est dans une phase de créer un nouveau groupe, une nouvelle dynamique, le stage du mois de mars au Maroc s'est bien passé ça nous a donné des indications plus complètes sur le groupe. C'est important de bien se preparer pour le derby contre Madagascar et le match important contre le Tchad.





Donc voila il y'aura certainement 90% de confirmation du groupe actuel puisque ce sont tous des garçons professionnels et sérieux, il y'aura quelques nouveaux visages parce qu'à chaque fois il faut donner la chance à deux, trois nouveaux visages de démontrer leurs qualités et en même temps je suis content parce que j'ai vu qu'il y'a des jeunes qui sont partis avec nous dans le projet au mois d'octobre et qui ont débuté en Europa League et en Ligue 1 en France avec Marseille donc je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir.





Donc je vous souhaite une très bonne journée à tous les supporters, à tous les fans et on pense bien vous je suis sur que les garçons vont tout donner au mois de juin pour vous rendre heureux et fiers de cette equipe."





Droit d'image : CARLO LANDUCCI, photographe italien.





#FFC-VeriPiya