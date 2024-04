Lettre du président du CMDYH au nouveau Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye

LE PRESIDENT DU MOUVEMENT CHABABI MKOMBOZI WA DAWULA YAHAKI

Moroni, le 02 avril 2024

Monsieur le président,







Je suis heureux de vous adresser, à la suite de votre élection à la présidence de la République du Sénégal, mes très vives et très chaleureuses félicitations. Votre accession aux plus hautes responsabilités, au terme des premières élections libres et transparentes qu'ait connus le Sénégal, marque l'aboutissement du long et difficile combat que vous n'avez cessé de mener en faveur de l'instauration de la démocratie dans votre pays. Je m'en réjouis profondement, pour vous-même comme pour l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Je suis heureux de vous adresser, à la suite de votre élection à la présidence de la République du Sénégal, mes très vives et très chaleureuses félicitations. Votre accession aux plus hautes responsabilités, au terme des premières élections libres et transparentes qu'ait connus le Sénégal, marque l'aboutissement du long et difficile combat que vous n'avez cessé de mener en faveur de l'instauration de la démocratie dans votre pays. Je m'en réjouis profondement, pour vous-même comme pour l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais.





Désormais investi de la confiance de vos concitoyens, et porteur de leur espérance en un avenir meilleur, je sais que vous n'aurez de cesse que de répondre à leur attente et de vous acquitter à la tâche historique qu'ils vous ont confiée: Celle de bâtir un Sénégal nouveau, démocratique, apaisé, prospère et occupant toute la place qui lui revient sur les scènes régionale et internationale.





Les défis auxquels le Sénégal doit faire face, sous votre direction, sont immenses.





Sachez. que le Mouvement Chababi Mkombozi Wa Dawula Yahaki (Mouvement de la jeunesse qui réclame un Etat de droit) aux Comores reste solidaire à la jeunesse Sénégalaise, pour vous soutenir et se tient toujours à vos côtés. Le peuple Sénégalais compte beaucoup sur vous et se déclare prêt à vous accompagner, Monsieur le président. Qu'il s'agisse de redresser les institutions de l'Etat, de réorganiser l'arméc, de lancer l'activité économique au service du développement social et de l'emploi, il est pleinement disposé à vous.





Quand il s'agit du Mouvement Chababi Mkombozi Wa Dawula Yahaki, Monsieur le Président, il se rejoint à vous et au peuple Sénégalais, dans l'esprit d'amitié, de confiance et de respect mutuel qui préside à nos deux nations, pour relever les défis auxquels la jeunesse Sénégalais et Africaine attendent de vous.





En vous renouvelant toutes mes félicitations pour votre élection, et en vous adressant mes vœux les plus sincères pour le succès de votre haute mission, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma très haute considération.





Son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye

Président de la République du Sénégal.





Le président du CMDYH

Abdallah ABDOU HASSANE