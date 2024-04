Lors de la réunion de crise présidée par le Ministre de l'Intérieur à la DGSC cet après-midi, des discussions approfondies ont eu lieu concernant les résultats des évaluations préliminaires, les actions déjà entreprises, les besoins immédiats identifiés, ainsi que la réunion de coordination avec les partenaires prévue pour demain, 29 avril 2024. Lors de la réunion de crise présidée par le Ministre de l'Intérieur à la DGSC cet après-midi, des discussions approfondies ont eu lieu concernant les résultats des évaluations préliminaires, les actions déjà entreprises, les besoins immédiats identifiés, ainsi que la réunion de coordination avec les partenaires prévue pour demain, 29 avril 2024.





Comme actions entreprises, la DGSC avec l'appui du Gouvernement a procédé à des actions rapides et urgentes telles que l'évacuation des personnes sinistrées et hébergées dans des familles d'accueil, la distribution d'eau potable et de matelas.....





Il ressort de cette situation qu'une évaluation rapide et multisectorielle est nécessaire, tout comme la prise en charge des personnes déplacées, l'acquisition de kits scolaires et d'uniformes pour les élèves sinistrés. Il est crucial de répondre de manière coordonnée et efficace pour faire face à ces besoins immédiats.





Ministère de l'intérieur

Communiqué de la Direction Générale de la Sécurité Civile