"Heureux d'accueillir le MRC dans la famille CRC. Une preuve de plus, de l’esprit d’ouverture dont nous faisons preuve.

Cette signature n’est pas une surprise mais une suite logique et une belle illustration de notre engagement commun envers les Comores."

Nour El Fath Azali





Déclaration conjointe des partis CRC et MRC

A osue du seruin du 14 janvier 2024, le peuple comorien vient de réelire SEM AZALI AOUMANI Président de l'Union des Comores, ainsi que les gouverneurs des iles, sous la bannière de l'AMP (Alliance pour la Mouvance présidentielle) dont font partie la CRC (Convention pour le Renouveau des Comores) et le MRC (Mouvement des Républicains des Ce résultat électoral obtenu de manière démocratique, démontre la pertinence de ce partenariat politique entre le MRC et la CRC, et justifie la nécessité de le renforcer afin de travailler de concert pour le développement des Comores, à travers des valeurs communes comme l'unité, la solidarité nationale et le patriotisme.





Ainsi, le MRC confirme son soutien au Président AZALI ASSOUMANI et de ce fait, réitère sa volonté d'œuvrer activement aux côtés de la CRC, sans ambiguïté, de manière effective et en toute efficacité, afin de préserver la stabilité politique du pays et concourir ensemble à l'exécution des projets phares et structurants identifiés pour faire converger le pays vers l'émergence socioéconomique à l'horizon 2030.





Par conséquent, les deux formations politiques ont décidé de s'unifier à compter d'aujourd'hui 12 Avril 2024, dans un grand parti politique unique, à savoir la CRC (Convention pour le Renouveau des Comores).





Les deux formations Politiques s'engagent à prendre dans les meilleurs délais, les dispositions juridiques et organisationnelles nécessaires afin de rendre effective cette unification.





Les deux partis lancent un vibrant appel à leurs militants respectifs pour qu'ils travaillent ensemble dans leurs localités respectives dans le respect de la décision de la présente déclaration.





Moroni, le 12 avril 2024