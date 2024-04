Aux Comores, une société civile aux allures des partis politiques





La lutte pour l’autonomie : la société civile sous influence politique







Dans la danse complexe entre pouvoir et résistance, l'autonomie de la société civile représente à la fois un bouclier et une épée dans la bataille pour les valeurs démocratiques et les droits de l'homme.





Lorsque la société civile tombe dans l’ombre de l’influence politique, elle est confrontée à une crise profonde, qui menace son essence même et sape sa mission. Une société civile manipulée par les forces politiques s’apparente à un guerrier qui a perdu la bataille avant même qu’elle ait commencé.





La perte de l’indépendance : un coup fatal pour la société civile comorienne. La force de la société civile réside dans sa capacité à fonctionner indépendamment du gouvernement et des partis politiques, en servant de porte-parole du peuple et de contrepoids au pouvoir de l’État. Cette indépendance est cruciale pour sa crédibilité, car elle lui permet de plaider en faveur de la justice sociale, des droits de l’homme et de la gouvernance démocratique, sans parti pris ni arrière-pensée.





Lorsque des entités politiques étendent leur influence sur la société civile, elles compromettent sa neutralité, la transformant en un instrument de programmes politiques plutôt qu’en une plateforme d’engagement et de plaidoyer civiques authentiques.





Les conséquences de la cooptation politique





La cooptation de la société civile par les forces politiques a des implications considérables. Premièrement, cela érode la confiance du public dans les organisations de la société civile (OSC), jetant le doute sur leurs motivations et leurs actions. Cette perte de confiance diminue l'efficacité des OSC, car elles peinent à mobiliser le soutien et à impliquer la communauté dans leurs causes.





Deuxièmement, cela étouffe la dissidence et supprime les voix diverses, conduisant à une sphère publique homogénéisée où le débat critique et l’opposition sont marginalisés. Enfin, cela affaiblit le tissu même de la démocratie, dans la mesure où les mécanismes de responsabilité, de transparence et de participation citoyenne sont compromis.





Reconquérir le champ de bataille : la voie à suivre

Pour reconquérir sa place de bastion de la démocratie et de champion du peuple, la société civile doit résister à la cooptation politique et réaffirmer son indépendance.





Cela nécessite un effort concerté de la part des OSC, du public et des alliés internationaux pour sauvegarder l’autonomie de la société civile par le biais de protections juridiques, de mécanismes de financement et de plaidoyer. La transparence et la responsabilité au sein de la société civile elle-même sont également essentielles au rétablissement de la confiance et de la crédibilité.





De plus, la sensibilisation et l’engagement du public jouent un rôle essentiel dans le soutien d’une société civile résiliante et indépendante. En reconnaissant l’importance de la société civile et en participant activement à ses initiatives, les citoyens peuvent contribuer à la renforcer contre les pressions extérieures et garantir qu’elle reste une puissante force de changement positif.





Un appel aux armes





Une société civile qui reste indépendante est une société civile qui conserve son pouvoir de provoquer des changements, de contester les injustices et de représenter les diverses voix de la population.





La bataille pour son autonomie n’est pas seulement une lutte de la société civile uniquement, mais un front crucial dans la lutte plus large pour la démocratie et les droits de l’homme. C’est une bataille qui doit être menée avec vigilance, détermination et action collective – une bataille qui, malgré les défis, peut et doit être gagnée.





Rafik Adili