Attaque massive de l'Iran contre Israël : plus de 300 drones et missiles lancés par Téhéran

L'Iran a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque contre l’État hébreu, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien.





Biden aurait dit à Netanyahou qu’il ne soutiendra pas une réponse militaire contre l’Iran





Selon les médias américains Axios et CNN, Joe Biden a affirmé au premier ministre israélien que les États-Unis s’opposent et ne participeront pas à une offensive militaire contre l’Iran.





Selon la chaîne américaine, le président américain aurait dit à Netanyahou qu’il devait considérer les événements de ce samedi comme une victoire en soi, l’arsenal iranien ayant fait la démonstration de son inefficacité. De son côté, la chaîne israélienne Channel 12 affirme qu’Israël va apporter une réponse militaire à l’attaque iranienne dans les 24 heures.





Scènes de liesse en Iran après l’attaque contre Israël





L'Iran a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une «vaste» attaque de «drones et de missiles» vers Israël, près de deux semaines après un raid contre le consulat iranien à Damas, une attaque qui fait craindre une explosion au Moyen-Orient. Dans les rues de Téhéran, des Iraniens sont sortis célébrer cette attaque, drapeaux en mains.





Une base aérienne dans le Néguev en Israël a été touchée par les frappes, affirme un média officiel iranien





L'agence officielle iranienne Irna a affirmé que la plus importante base aérienne du Néguev, dans le sud d'Israël, a subi de «sérieux dégâts» après avoir été atteinte par des missiles iraniens. «La plus importante base aérienne du Néguev a été la cible réussie du missile Kheibar (...) Les images et les données indiquent que de sérieux dégâts ont été infligés à cette base», a indiqué Irna.





La télévision d'État a par ailleurs indiqué que, «selon les informations reçues, la moitié des missiles lancés avaient atteint leur cible avec succès».





L'Iran met en garde la Jordanie contre toute initiative visant à soutenir Israël, selon l'agence de presse iranienne Fars





L'Iran a mis en garde la Jordanie pour tout mouvement de soutien à Israël pendant les attaques de représailles de Téhéran, avertissant que le pays pourrait devenir la «prochaine cible», a déclaré une source militaire à l'agence de presse semi-officielle Fars, relayée par Reuters.





«Une source militaire bien informée a déclaré que (nous) surveillons de près les mouvements de la Jordanie pendant les attaques punitives ... et que si elle participe à toute action possible (pour soutenir Israël), elle sera la prochaine cible», a rapporté Fars.





«L'affaire peut être considérée comme close» : l’Iran justifie son attaque à l’ONU et demande aux États-Unis de «rester à l’écart»





La mission iranienne à l’ONU a justifié son attaque contre Israël «sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations unies relatif à la légitime défense», invoquant «l'agression» d’Israël contre l’ambassade iranienne à Damas. «L'affaire peut être considérée comme close», conclut-elle dans un post sur X.





«Cependant, si le régime israélien commettait une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran serait considérablement plus sévère», menace aussi la mission permanente de l’Iran à l’ONU de mandant aux États-Unis de «rester à l’écart».





Le ministre iranien de la Défense menace les pays voisins qui laisseraient Israël riposter





Le ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré à la télévision d'État que tout pays qui autoriserait l'utilisation de son espace aérien pour des attaques contre l'Iran deviendrait une cible de l’Iran. «Tout pays qui autorise que son espace aérien ou son sol soit utilisé par Israël pour attaquer l'Iran recevra une réponse ferme de notre part», a-t-il déclaré.





Le Hezbollah libanais annonce avoir lancé des roquettes sur le Golan occupé par Israël





Le Hezbollah libanais a annoncé avoir bombardé une position militaire israélienne sur le plateau du Golan occupé, au moment où l'Iran a lancé samedi soir une attaque de drones en direction d'Israël. Dans un communiqué, le Hezbollah pro-iranien, qui mène des attaques quasi-quotidiennes contre Israël depuis plus de six mois, a précisé avoir lancé «des dizaines de roquettes de type Katioucha» sur une caserne israélienne située dans le Golan syrien occupé par Israël.





Des sirènes d'alerte ont par ailleurs retenti dans la nuit de samedi à dimanche dans un kibboutz du nord d'Israël près de la frontière avec le Liban, après que l'Iran a annoncé avoir lancé une attaque de drones, a indiqué l'armée israélienne. «Les sirènes ont retenti dans le kibboutz Snir, dans le nord d'Israël», a déclaré l'armée dans un communiqué.









«Le régime diabolique va être puni» : l’ayatollah Khamenei republie un message sur X





Dans les minutes ayant suivi le début de l'opération, le compte X du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a republié un message affirmant: «le régime diabolique va être puni». Le 3 avril, l'ayatollah Khamenei avait déclaré qu'Israël serait «giflé» après les frappes aériennes qui lui ont été imputées sur l'annexe consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, dans laquelle ont péri sept Gardiens de la Révolution, dont deux généraux de la Force Qods, qui intervient hors d'Iran.





Cette opération, baptisée «promesse honnête», a été «lancée avec l'approbation du Conseil suprême de sécurité nationale et sous la supervision de l'état-major général des forces armées», a précisé la télévision iranienne, en indiquant que ses détails seront bientôt «portés à l'attention du peuple héroïque d'Iran et des combattants de la liberté du monde entier».





L’Iran a lancé son attaque «en réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste»





La télévision d'Etat iranienne a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que le Corps des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a lancé une «vaste» attaque de «drones et de missiles» vers Israël.





«En réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste, notamment l'attaque contre la section consulaire de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Damas et le martyre d'un groupe de commandants et conseillers militaires de notre pays en Syrie, l'armée de l'air de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique a tiré des dizaines de missiles et de drones sur des cibles spécifiques à l'intérieur des territoires occupés», a déclaré la télévision d'État en citant les relations publiques des Gardiens. ©Le Figaro