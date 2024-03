Mohéli : Le Mouvement « Troisième Force » dresse le Bilan Post-Électorale







Voulant suivre la dynamique tracée par la CRC, parti principal de la mouvance présidentielle, le Mouvement Troisième Force dresse un bilan post-électorale. Dans un élan de réflexion et de projection vers l'avenir, le leader charismatique du Mouvement « Troisième Force », Ali Rachidi, originaire de la région de Mboude, a orchestré une réunion d'ampleur regroupant les différents acteurs et cellules de son mouvement. Cette rencontre, qui a eu lieu à l'hôtel Faradel de Fomboni a rassemblé pas moins de 150 personnes dans le but de dresser un bilan post-électoral détaillé.





L'objectif de cette assemblée était double : analyser les résultats des dernières élections et préparer le terrain pour les prochaines échéances, notamment les élections des députés et des maires qui pointent à l’horizon, prévues dans moins d’un an. Les discussions, riches et constructives, ont permis de dégager un panorama des forces et des faiblesses de chaque région représentée, témoignant ainsi d'une volonté de transparence et de remise en question.





Ali Rachidi a pris soin de synthétiser les diverses interventions, mettant en avant les points forts et les axes d’amélioration pour l’île de Moheli, mais également pour le mouvement. Son analyse a non seulement souligné les défis à relever mais a aussi esquissé les perspectives d'avenir, dans l'optique de mieux contribuer au niveau de la mouvance présidentielle lors des prochains scrutins.





L'ensemble de ces échanges sera condensé en un rapport, lequel sera remis au bureau de la mouvance présidentielle ainsi qu’au Président Azali Assoumani, signe d'une volonté de contribuer activement au débat politique national et de participer à la dynamique démocratique des Comores.





Ce moment de concertation illustre la démarche proactive du mouvement « Troisième Force », désireux de jouer un rôle clé dans le paysage politique comorien en se projetant vers l’avenir avec une stratégie claire et des objectifs bien définis. La route vers les prochaines élections s’annonce donc pavée d’intentions constructives et de travaux préparatoires conséquents, sous l'égide d'un leader déterminé à insuffler un nouvel élan.





Mirgane Ali