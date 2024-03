La Lettre de Félicitations







La lettre de félicitations du Président Macron à son ami le Président Azali pour sa réélection serait arrivée à Moroni par un pétrolier parti du Quai d'Orsay le 7 février. Elle lui a été remise en mains propres, ce 11 mars par Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France en Union des Comores. Le navire a dû rebrousser chemin en Mer rouge, et contourner le Cap de Bonne Espérance, pour éviter les méchants Houtis.





Macron, son gouvernement et l'Ambassadeur à Moroni avaient tout oublié de la lettre. Les 12 et 13 février, les médias français de l'Outre Mer de l'ouest de l'Océan Indien, parlaient de félicitations exprimées par un appel téléphonique de Macron, sans mentionner la lettre signée le 5. Le pétrolier devait alors se trouver au large du Bénin, où les sorciers vaudous, effacent tout des mémoires des expéditeurs de produits des bateaux qui sont dans leurs eaux territoriales.





Heureusement qu'à la Société Comorienne des Hydrocarbures, le filtre du tuyau qui relie les pétroliers aux citernes, a arrêté la lettre, qui une fois séchée, fût remise, par les soins du COSEP, à l'ambassade de France voisine. En cette veille du mois sacré du ramadan, cessons, de suspecter la France d'usage de faux et d'antidater ses félicitations à un président ami.





La constitution française n'impose aucune vitesse, aucun mode de transport pour l'acheminement des félicitations présidentielles. Notre Cour suprême peut confirmer. C'est peut être une manière de tester le degré d'amour de notre président pour l'Hexagone. Quoi de plus rassurant pour notre égo, qu'un "t'inquiète chéri-e, je sais que tu es très occupé-e" de celle ou celui à qui nous avons envoyé un GIF d'anniversaire sur Snap ou Facebook, un mois et demi après son anniversaire?





Et ce n'est pas parce que sur la photo, la fermeture de la chemise contenant la lettre, rappelle vaguement les boutons bleus de la veste de M. l'ambassadeur, qu'il faut croire les Comoriens nationalistes grincheux, toujours prêts à accuser les autorités françaises de mépris et de n'importequoiïsme à l'égard de notre pays. La France comme beaucoup de grande pays, fait de plus en plus n'importe quoi ces derniers temps. De là à croire qu'elle se fout de nous et de nos autorités, la réponse nous l'aurons la nuit de Lailat al Qadr. On nous dit que, dès la fin du ramadan, dans les lassali des hayasa comoriennes de France le tube sera :





"yipviri ndahu, yipviri ndahu"

Ebaruwa yipviri ndahu

Eyaandziha ebaruwa ndopvi

Eyaandziha ebaruwa ndopvi"

MSAM





Photos Beit-Salam - Présidence de l'Union des Comores

