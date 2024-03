Le président Azali et la première dame ont effectué une visite de courtoisie au marché Rotary. Cette visite avait un double objectif : prendre des nou



Cette visite avait un double objectif : prendre des nouvelles des citoyens et rappeler l'importance de faciliter la vie des personnes pendant le mois sacré du Ramadan.





Pendant sa visite, le président Azali a encouragé les employés du marché à redoubler d'efforts et à aimer leur travail, car leurs enfants suivront leurs pas dans le même métier. En s'adressant directement aux commerçants et aux habitants du marché, le président a pu comprendre leurs préoccupations et leurs besoins spécifiques.





Il est important de souligner que de telles visites de courtoisie et d'interaction directe avec la population sont des actions concrètes qui permettent au président de rester connecté aux réalités du pays et d'agir en conséquence pour améliorer les conditions de vie et stimuler la croissance économique.





La visite de courtoisie du président Azali Assoumani au marché Rotary à Moroni, accompagné de la première dame Madame Ambari Daroueche, est une preuve tangible de son engagement envers le bien-être de la population comorienne. Cette initiative témoigne de sa volonté de faciliter la vie des citoyens pendant le mois sacré du Ramadan et de soutenir les travailleurs locaux.





En restant proche de la population et en écoutant leurs préoccupations, le président démontre son dévouement à améliorer les conditions de vie et à promouvoir le développement économique du pays.





Silim Mourid Ben Abdou