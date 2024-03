L'annexion de Mayotte par la France ne passera pas

La phase ultime de la stratégie française d'annexion de Maore



La stratégie française d'annexion de l'île comorienne de Mayotte prend ces derniers mois une tournure agressive, envisagée comme la phase ultime du processus colonial français.





La première phase fut d'imposer le fait accompli colonial à l'ONU, la balkanisation des Comores, piétinant ainsi un des principes cardinaux de la Charte de l'ONU, à savoir le respect de l'intangibilité des frontières. Eh oui, dans notre monde, les grands pratiquent la loi du plus fort. Il fallut par la suite briser l'encerclement régional de l'île comorienne via la participation de Mayotte, en tant qu'entité indépendante de l' Etat comorien, aux Jeux Internationaux des Jeunes de l'Océan Indien. Puis élargissant la brèche, intégrer subrepticement Mayotte dans la Commission de l'Océan Indien et naviguer vers la départementalisation.





En passant imposer aux Comoriens non Maorais un visa, le mortifère visa Balladur, à l'origine de la disparition de dizaines de milliers de Comoriens dans le bras de mer Anjouan - Mayotte. La phase ultime vise une reconnaissance internationale de la francité de l'île comorienne et la rupture de tout lien entre les Maorais et les ressortissants des autres îles, objectif poursuivi via les opérations wambushu.





Il faut saper à tout prix l'unité nationale, quitte à organiser des pogroms à Mayotte contre les Comoriens, boucs émissaires par excellence, responsables de tous les maux de la société maoraise. Il reste que les 50 ans d'occupation de Mayotte ne lui ont pas enlevé son caractère comorien. Il reste que quelle que ce soit la situation, il se trouvera toujours des Comoriens, dont des Maorais, pour se battre pour recouvrer l'unité nationale du peuple comorien.





Idriss Mohamed Chanfi