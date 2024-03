©Fcbk fm

La Police Tanzanienne a repris le corps du marin comorien qui devait être envoyé à l'Aéroport pour un prochain départ pour les Comores.





Le marin est décédé suite à un incendie du bateau Faliki Ndjema et l'explosion d'une bouteille d'oxygène. La dépouille pourrait resté plus longtemps en Tanzanie. C'est ce que craignent la famille et la communauté Comorienne de Dar Es Salaam.





HaYba a recueilli les Fundi qui ont procédé à la toilette mortuaire de Marehemu Habib Ahamada, le defunt marin originaire de Mitsudje. La tragédie a eu lieu hier jeudi à l'occasion de travaux de soudure du bateau. L'hôpital militaire où il est décédé peu après qu'il y soit amené, avait remis le corps aux proches avec le certificat de décès. La toilette mortuaire a eu lieu et la prière devait être fait ce vendredi. Ensuite le corps devait être acheminé pour un vol de samedi 2 mars.





Mais rien ne s'est passé comme prévu. La police Tanzanienne est venue récupérer le corps pour autopsie. Les Comoriens venus nombreux pour la prière mortuaire en plus de celle du vendredi expriment leur étonnement sur l'absence des autorités comoriennes et leur non assistance aux proches dans cette tragédie.





Les interlocuteurs de HaYba insistent sur le fait qu'ils ont informé les responsables de l'ambassade et demandé leur assustance. Ils s'étonnent que la police Tanzanienne a récupéré le corps dont la sortie de l'hôpital avait été dûment autorisée avec le certificat de décès.





C'est le deuxième incendie du bateau Faliki Ndjema, qui a été acheté par l'Etat Comorien à environ huit cent million de francs. HaYba a rapporté les conditions du précédent incendie en juin 2023, causé là aussi par l'explosion d'une bouteille de gaz qui servait à des travaux de soudure. Les dégâts étaient importants mais heureusement sans victimes.





Nous avions mentionné les critiques des milieux professionnels et les importateurs sur la gestion fantaisiste de la société et du bateau par une direction ayant à sa tête un professeur d'histoire sans aucune expérience managériale. Sa seule qualification étant d'être proche du pouvoir. Les Comoriens souffrent au quotidien de l'irrégularité de l'approvisionnement des denrées importées de Tanzanie par ce bateau.





Texte : HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni