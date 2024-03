Houmed Msaidié rejoint officiellement le parti CRC : Un retour à la maison

DECLARATION COMMUNE DES PARTIS RADHI ET CRC







Au lendemain de la réélection de son Excellence AZALI ASSOUMANI à la magistrature suprême de l'Etat et de l'élection des Gouverneurs des les présentés par l'AMP aux Elections du 14 janvier 2024, les Partis CRC et RADHI se félicitent de la dynamique unitaire engagée au cours de 7 dernières années sous le leadership et la conduite éclairée du Président AZALI, ayant permis les victoires électorales de 2019, 2020 et 2024.





La situation politique post électorale qui prévaut, commande un sursaut politique permettant d'assurer la gouvernance apaisée au bénéfice de la continuité des réformes engagées et garantir ainsi la stabilité du régime et l'efficacité de l'action gouvernementale à travers une recomposition du paysage politique garantissant la cohésion des forces du progrès autour du projet politique de l'Emergence de l'Union des Comores à l'horizon 2030.





Aussi les deux partis frères réaffirment-ils leur volonté partagée de renforcer cette dynamique agissante sur la base des valeurs morales et politiques qui les a toujours réunies, dans l'intérêt supérieur de la Nation.





Tirant les leçons de l'expérience édifiante du Partenariat stratégique de ces 5 dernières années et mû par la nécessité de renforcer notre cohésion pour plus de cohérence et d'efficacité, les deux formations politiques ont décidé de procéder à la réunification de leurs forces sous l'entité juridique originelle, à savoir la CRC





Les deux partis s'engagent à prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions et mesures organisationnelles permettant de rendre effective cette décision.





Ils lancent un appel aux militants des deux partis à renforcer davantage leur unité de réflexion et d'actions dans leurs régions et localités respectives.





Cette décision historique mûrement et longuement réfléchie, répond également à la volonté ranifeste du Chef de l'Etat, visant à former un grand parti de la majorité présidentielle et doter ainsi le pouvoir d'un support politique fort et cohérent au service des valeurs et ambitions républicaines du Président de l'Union des Comores dont l'Unité nationale, la cohésion sociale, l'Etat de droit et l'Emergence du Pays.





Les deux partis exhortent les composantes de l'AMP à renforcer davantage leur engagement politique auprès du Pouvoir de son Excellence le Président AZALI et à poursuivre la collaboration politique dans la perspective des prochaines échéances électorales.