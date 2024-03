Grande manifestation de solidarité avec la Palestine

Image d'archives

Beaucoup de monde en cet après midi du 9 mars place de la République à Paris. Les drapeaux de la Palestine flottent dans les airs. Des sonos scandent des slogans dont les principaux sont : Halte au génocide, solidarité avec le peuple palestinien, vive la lutte du peuple palestinien. Des chants de lutte palestinienne rythment la marche. Les gens ont répondu massivement, jeunes et vieux, valides et handicapés, même des enfants de bas âge accompagnant leurs parents.





Diverses organisations ont manifesté ensemble avec enthousiasme et gravité. Il s’agit entre autres de partis politiques dont La France Insoumise, le Parti Communiste Français, le Nouveau Parti Anticapitaliste, de syndicats dont la CGT et d’autres types d’association dont celles d’immigrés africains. Fait marquant dans le défilé, une Organisation juive anti sioniste soulignait le caractère de la manifestation et des revendications des Palestiniens.





L’émotion dans le monde est intense. Vivre un génocide quasiment en direct ne peut laisser indifférent, même les plus cyniques. L’approche du ramadan rend la situation encore plus inacceptable. Des nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer l’ignominie de l’ordre mondial dominé par l’Occident avec à sa tête les USA.





L’initiative audacieuse de l’Afrique du Sud auprès de la Cour Internationale de Justice et la pression de l’opinion des peuples du monde, y compris en Occident même, ont contraint les Biden et autres Macron à un peu plus de retenue. On voudrait même participer à soulager les gazaouis menacés par la famine comme si l’on voulait duper le monde, se refaire une belle image humanitaire, etc. Même leurs médias mainstream ont perdu de leur agressivité et optent pour des flashs très courts agrémentés parfois par les décryptages tendancieux de leurs experts aux ordres.





Quand on voit les USA se démener pour apporter de l’aide humanitaire à Gaza, on ne peut pas ne pas s’interroger. Bien sûr le ridicule ne tue pas. Mais tout de même, comment peut-on penser soutenir les bombardements et pouvoir assister les bombardés. C’est de la même sauce que ces bombardements israéliens précédés par des tracts et qui n’atteindraient que des militaires du Hamas ! Pourquoi donc Biden persiste-t-il dans son véto contre un cessez le feu ? Le mépris des peuples par les dirigeants occidentaux n’aurait-il pas de limite ?





L’aveuglement des dirigeants occidentaux et israéliens confine à de l’autisme.





On a cru avoir enterré la question palestinienne en écrasant la résistance palestinienne et en normalisant les relations avec des dirigeants arabes inconséquents. On a oublié les Palestiniens et cela a mené à une catastrophe humanitaire qui a frappé les peuples palestinien et israélien. Bien sûr il n’y a pas une commune mesure, mais il y a drame chez les deux peuples.





On peut détruire le Hamas comme cela l’a été pour d’autres organisations palestiniennes. Mais cela n’empêchera pas d’autres organisations de surgir. A moins d’exterminer tous les palestiniens comme le voudrait le premier ministre israélien. Mais cela n’est pas possible.





Il est de plus en plus clair que sans un règlement équitable des la question palestinienne, il n’y aura jamais de paix.





Il est des questions qui ne s’éteindront pas, quoique puisse faire les oppresseurs. La question palestinienne, comme la question de l’île comorienne de Mayotte sont de celles-là





Idriss (09/03/2024)