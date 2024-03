CRC, CE PARTOUCHE CHEVAL DE BATAILLE DE NOUR EL-FATIHOU AZALI







Bien qu'il soit au pouvoir, le parti CRC, est la formation politique la plus pestiférée des comoriens. Insoucieux des maux qui rongent le quotidien des citoyens, ce parti met en compétition tout ce qui est illicite. Tueries, liberticide, confiscation de la justice, arrestations arbitraires, répression de la population, famine, profanation de la religion et des us et coutumes, abus de pouvoir… pour ne citer que ces méfaits. Quelques lignes dans le contrat entre le président du pouvoir CRC et Satan. Comme l'argent ne fait pas l'homme, la fortune, et les moyens de l'Etat ne rendent pas populaire un parti politique. C'est bien le cas de la CRC née avec la cuillère en or dans la bouche, donc une croissance dans l'argent et les biens de l'Etat. Contrairement à certains partis politiques créés sans le pouvoir ou en dehors duquel, le parti CRC, est un parti créé dans le pouvoir depuis Azali 1.





Un petit recule en arrière. Ceux qui ont Trent ans aujourd’hui, vivent des partis qu’ils n’ont pas vu naitre. Exemple les partis SHUMA, et le Front Démocratique. Sinon, il y a aussi le parti Juwa, qui a dix ans d’existence… sont des partis qui ne sont pas nées du pouvoir contrairement à la CRC. Donc de ceux-là on peut dire des partis fondés dans des idéologies, des programmes, d’orientations et de convictions. Et malgré les menaces et les difficultés inhérentes du pouvoir fitnocratique, l’existence de ces partis met en mal ce pouvoir en place depuis huit ans sans aucun intérêt du peuple. Ce qui fait que ses moguls deviennent paranoïaques et n’ont aucune défense que la théorie du complot et les intrigues. Preuves montrant que le manque des substances d’un parti politique leS rend vulnérables. La dignité d’un parti c’est la confrontation et le combat d’idées.





« Ces derniers temps, adhésion contre poste »





Crc, un tiercé qui fait profiter les subordonnés. Aux yeux du monde, une secte. Alors qui dit pouvoir, dit CRC. Donc l’impopularité du pouvoir n’est autre que celle de la CRC, un PARTOUHE qui enrichit les heureux. « Si tu veux rester dans ton travail, si tu veux échapper à la prison, si tu veux que certains dossiers tiens ne soient pas déterrés… adhère à notre parti, la CRC. » Telle est la méthode de recrutement du parti de loterie. Aussi des petites coupures des billets de banque jaillissent chez les candides qui ne supportent pas la souffrance au recoin, infligée par cette même CRC et son régime fitnocratique. Said Ali Chayhane, Oumara Mgomri, Idi Boina, Houmed Mdahoma Msaidié, Abdallah Said Sarouma (Chabhane)… servent d’exemple.





Qu’ont vu les comoriens il y a un an ? Tous les coins de l’archipel des Comores ont été sillonnés par les ascètes de la CRC et Compagnie pour soi-disant sensibiliser… afin d’obtenir des adhésions. Les incohérences, les incertitudes, le manque d’assurance en soi, la fourberie et l’auto culpabilité de ses prêtres sur scène, ont déshabillé cette formation. Tout a été concave. Comme c’est un cheval de bataille du conseiller de son père Nour El-Fatihou, les comoriens refusent la vassalité du père en fils. Témoignage de ce refus, le rejet du régime fitnocratique du 14 janvier 2024, lors des élections présidentielles et des gouverneurs. Lorsque le Bulldozer du pouvoir, Oussoufa Mohamed Belou chantait 30 000 adhérents, au parti à l’espace d’un mois, ce ne sont que les obtus qui ont cru. Et la conscience des comoriens leur a approuvé le contraire. Aucun candidat de la Mouvance n’a récolté ne serait ce que la moitié du nombre des adhérents annoncé. C’est ce qu’on appelle adhésion sans conviction.





« Nour El-Fatihou, cet héritier du désert »





Parmi les raisons faisant que les comoriens rejettent ce parti, l’impertinence de ses membres. Sans pédagogie ni humilité, sans courtoisie ni amabilité… les discours tombent des bouches rouges des sorciers animateurs du parti. C’est bien le cas du fils à Papa Nour El-Fatihou, maitre des sujets dont les têtes sont entre les cuisses, et du gaffeur chargé d’ôter les âmes des innocents, le téméraire chargé de la défense du Maitre paternel de son maitre héritier… Pour se vêtir des nouveaux habits d’un parti politique, le rituel n’est pas abandonné.





Des festins carapaces. Mais d’abord à Ikoni, lors de son rassemblement, pourquoi les postes ont été rechignés par ceux qui se comptent des éprouvés et/ou des importants du parti, si en vérité, ils croient en l’existence de leur secte comme parti politique digne de ce nom ? Des nombreux individus de rien du tout se font fortune dans cette anarchie tyrannique. Un poignet des personnes s’attribue les biens de l’Etat ; détournement de fond public, passassions des marchés en tapinois, jaillissement des billets de banque, dilapidation de l’argent de l’Etat… et sur le toit, ils crachent dessus le peuple. Et par leur conscience, les comoriens ne voient ce pouvoir que de damné de la terre. La CRC, la Mouvance et le pouvoir sont détestables par les comoriens Saint d’esprit. Ils sont nombreux redus miséreux par ce régime fitnocratique. Même si la politique de ventre marche avec la CRC, mais la dignité humaine, refuse le passage du pouvoir de père en fils. Un rêve qui finira par un Cauchemar du père en fils.





Said Yassine Said Ahmed

