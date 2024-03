"C’est une opportunité, s’ils ont décidé de visiter notre pays". On peut espérer que l’arrivée des navires de croisières vont permettre au pays de mie

Dimanche dernier, une centaine de croisiéristes ont descendu sur le sol comorien par le port de Moroni où, l'Office du Tourisme et l'Agence touristique « Admire Comores » les ont accueillis les bras ouverts.





Des artisans du Réseau Femmes et Développement ont pu exposer leurs produits où les touristes ont été accueilli aux sons des tambours et des pas de danse. Une partie des touristes ont pu faire une escapade au Karthala où ils ont été accueilli par des membres du Réseau National des Aires Protégées (RNAP). La grande majorité a pu se balader dans l’ancienne médina de Moroni.





A bord du bateau, le ministre Houmed Msaidie a rencontré Alain St. Ange, l’Ancien ministre de tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine de Seychelles et directeur de Saint Ange Tourism Consultancy. Les deux hommes se sont longuement entretenu sur l’avenir du tourisme dans notre région et ce dernier a servi de guide au ministre Msaidié pour la visite du bateau.





Au cours de la visite, le ministre a rencontré une jeune femme comorienne originaire de l’île de Mohéli et qui travaille sur ce bateau. A son retour au port le ministre a déclaré aux médias que : « C’est le troisième bateau depuis que nous avons repris les discussions avec les responsables.





Ces visites vont booster l’économie que ce soit au niveau de l’immigration ou des commerçants, des ports, etc. Ce bateau propose une cabine à vie sur un paquebot de croisière. Les croisiéristes ne sont pas de simples voyageurs, ils sont aussi propriétaires de leurs cabines, on me dit qu’il y a 300 appartements. Ce centre de villégiature hors du commun dispose de toutes les installations nécessaires pour être comme chez soi. C’est une opportunité, s’ils ont décidé de visiter notre pays. En tout cas, ils se réjouissent d’être ici. »





On peut espérer que l’arrivée des navires de croisières vont permettre au pays de mieux se structurer pour participer au tourisme comme un des programmes phares du Plan Comores Emergents.





