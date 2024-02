Image d’archives

L’Union des Comores réitère son soutien indéfectible à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme unique solution sérieuse et pragmatique à ce différend régional, a affirmé mardi, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération international de la République de l’Union des Comores, Dhoihir Dhoulkamal.





"Nous renouvelons notre soutien indéfectible à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et continuons à soutenir le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme unique solution sérieuse et pragmatique à ce différend régional", a indiqué le ministre Comorien dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la Conférence ministérielle de Haut Niveau sur les pays à revenu intermédiaire.





M. Dhoulkamal a rappelé, à cette occasion, que l’Union des Comores a été le premier pays à ouvrir un consulat à Laâyoune, soulignant que "lorsqu'on visite la région et qu'on s'arrête sur le niveau développement réalisé sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, on ne peut qu’encourager et continuer d’appeler le monde à soutenir cette vision pragmatique, qui consiste à mettre en place cette solution qui est la seule à permettre la paix et la stabilité dans la région".