Mayotte : fin du droit du sol et des visas... Ce qu'il faut retenir des annonces de Gérald Darmanin

Mayotte : fin du droit du sol, regroupement familial «divisé par cinq»... Ce qu'il faut retenir des annonces de Gérald Darmanin







Ce dimanche, en visite à Mayotte, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé "la fin du droit du sol" dans l'ile. Il est également revenu sur la question du regroupement familial, qui sera "divisé par cinq", et a annoncé la fin des visas territorialisés pour lutter contre l'immigration illégale.





Gérald Darmanin, en déplacement à Mayotte, a annoncé dimanche une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol sur l'île de l'archipel des Comores, confronté à une grave crise migratoire.





"Nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République", a déclaré le ministre de l'Intérieur à son arrivée sur l'île, paralysée depuis trois semaines par des barrages routiers installés par des "collectifs citoyens" pour protester contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée.





"Une mesure extrêmement forte, nette, radicale"





"Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parent français", a-t-il ajouté, assurant que cela "coupera littéralement l'attractivité" que peut avoir l'ile. "C'est une mesure extrêmement forte, nette, radicale, qui évidemment sera circonscrite à Mayotte", a-t-il ajouté.





Il a précisé que la suppression du droit du sol à Mayotte permettra de "mettre fin au visa territorialisé", un dispositif qui empêche les détenteurs d'un titre de séjour à Mayotte de venir dans l'Hexagone et dont la suppression est une des revendications des collectifs citoyens. "Puisque nous aurons beaucoup moins de titres de séjours et que nous n'aurons plus la possibilité d'être français lorsque l'on vient à Mayotte, les visas territorialisés n'ont plus lieu d'être", a assuré le ministre.





Selon lui, la suppression des titres de séjour territorialisés doit être actée dans un projet de loi Mayotte qui sera étudié à l'Assemblée nationale "dans les semaines qui viennent". Depuis le 22 janvier, le collectif des "Forces vives de Mayotte" maintient des barrages routiers aux quatre coins de l'île, paralysant la circulation et perturbant la vie économique.





Avec EUROPE 1 et AFP