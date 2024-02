"Le nouveau président temporaire sera installé à Beït Salam par le peuple comorien à partir du 1er mars 2024"

Première Déclaration Politique Sur Le Changement du régime politique En République de l’Union des Comores





‎بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ





Au nom d’Allah le Tout miséricordieux le Très miséricordieux





Au peuple comorien courageux !







Depuis le jeudi 26 mai 2016, jour de l’investiture du président Athoumani Azali, nous avons perdu tout espoir, et il nous paraît évident que ses promesses et ses engagements pour le développement du pays n’étaient que promesses mensongères ; Depuis le jeudi 26 mai 2016, jour de l’investiture du président Athoumani Azali, nous avons perdu tout espoir, et il nous paraît évident que ses promesses et ses engagements pour le développement du pays n’étaient que promesses mensongères ;





Nous n’avons connu de lui que la destruction, la dictature, la répression de la liberté d’expression et lapidation de l’argent public.





Aujourd’hui, après ces élections frauduleuses truquées organisées le 14 janvier 2024 par l’ancien président Athoumani Azali, il nous paraît très clair et sans aucun doute qu’Athoumani Azali n’a pas l’intention de quitter le pouvoir par l’organisation des élections pluralistes équitables.





C’est la raison pour laquelle nous déclarons au peuple comorien courageux qu’à partir d’aujourd’hui Monsieur Athoumani Azali est considéré comme un ancien président de l’Union des Comores et reste un simple citoyen, non le chef de l’État comorien.





L’ancien président Athoumani Azali nous a trompé, nous a menti et nous a trahi lorsqu’il nous a dit qu’il se présente aux élections présidentielles de 2016 avec l’intention de mettre en place des projets de développement de notre pays dans tous les domaines, et que c’est pour cela qu’il nous a sollicité pour soutenir sa candidature.





Et voilà que huit années sont passées avec lui au pouvoir sans avoir réalisé un seul projet de développement de notre pays à l’exception de la lapidation des biens publics pour réaliser des voyages touristiques avec sa famille, son entourage et les membres de son gouvernement ainsi que de mettre en prison ses opposants ou les assassiner si nécessaire.





Et voilà qu’aujourd’hui il continue sa trahison envers notre pays et de notre peuple en organisant le 14 janvier 202 des élections présidentielles truquées et frauduleuses. Sans oublier que son objectif essentiel est de transmettre le pouvoir à ses enfants comme vous l’avez déjà constaté, une idée refusée catégoriquement par le peuple comorien.





Le peuple comorien en a assez de l’injustice, l’oppression, la corruption, la dictature et le désespoir.





Le peuple comorien veut désormais vivre dans un État juste, qu’il ait sa liberté d’expression, son humanité, ses droits de citoyens, son indépendance, la sécurité de sa vie, de ses biens et de sa dignité.





C’est la raison pour laquelle je vous rappelle, ô peuple comorien, hommes et femmes, que désormais, le président Athoumani Azali est considéré comme un ancien président de l’État comorien depuis le 30 juillet 2018 date à laquelle il a changé la constitution de notre pays, basée sur la TOURNANTE, contre la volonté du peuple comorien.





Nous lui rappelons qu’il doit quitter le palais présidentiel de Beït Salam le plutôt possible, au plus tard le Jeudi 29 février 2024.





Le nouveau président temporaire de l’Union des Comores sera installé à Beït Salam par le peuple comorien à partir du 1er mars 2024 in sha Allàh.





Tous les gouverneurs légitimes élus le 26 mai 2016 doivent se préparer pour regagner leurs postes afin de compléter le délai de leurs mandats légaux.





Nous organiserons, le plutôt possible, des élections pluralistes et équitables pour élire un nouveau président légitime de l’Union des Comores qui sera choisi librement par le peuple comorien ainsi que d’élire les gouverneurs des îles in sha Allàh.









Vive le peuple comorien dans un environnement de liberté, justice et fraternité ;





Vive la République épublique de l’Union des Comores, un État de justice et de droits ;





Désormais, Il n’y a plus d’injustice aux Comores.





‎وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ





Votre frère citoyen patriote





Mohamed Kabir Abdoulanziz

Dimanche, 18 février 2024

Correspond : 8 Chaaban 1445h