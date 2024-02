Aux Comores, enquête sur une manipulation électorale







« Le Monde » a pu consulter des documents et recueillir des témoignages qui montrent qu’une fraude a bien été organisée par le pouvoir lors du scrutin du 14 janvier.





Malgré sa réélection à la tête des Comores avec 57,2 % des suffrages, Azali Assoumani est en mal de légitimité. Un mois après le scrutin du 14 janvier destiné à désigner le président de l’archipel et les gouverneurs des îles, ni l’Union européenne (UE), ni la France, ni les Etats-Unis n’ont reconnu les résultats publiés. Ils n’ont pas non plus félicité l’ancien colonel putschiste, qui est également président en exercice de l’Union africaine (UA) jusqu’au sommet de l’organisation, qui doit se tenir les 17 et 18 février.





Après l’annonce des résultats provisoires et d’un taux de participation de 16,3 % (revu et augmenté à 56 % le 24 janvier), des émeutes ont paralysé l’archipel pendant deux jours et entraîné la mort d’un manifestant. Les recours déposés par les candidats d’opposition auprès de la Cour suprême, dont les membres ont été nommés par le pouvoir, n’ont pas abouti. Mais Le Monde a pu consulter des documents et recueillir des témoignages qui prouvent qu’une fraude a bien été organisée par le pouvoir lors du scrutin, entaché de nombreuses irrégularités.





La première pomme de discorde concerne la nomination des 4 340 membres des bureaux de vote, chargés d’assurer le bon déroulement du scrutin. Pour participer, ces derniers devaient attester d’un certain niveau d’études, suivre une rapide formation et prêter serment avant d’officier. Or, dans certains cas, les listes établies à l’avance par les commissions électorales communales, comme prévu par la loi, ont été arbitrairement altérées, sans justification et au dernier moment, par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).





C’est le cas à Fomboni, la capitale de l’île de Mohéli. Le Monde a pu établir que seuls 42 des 105 membres des bureaux de vote initialement inscrits sur les listes étaient présents le jour du vote. « J’ai fait la formation et je devais récupérer mon badge, mais la CENI ne m’a jamais appelée. Une femme [que je ne connais pas] m’a remplacée et a officié à ma place dans mon bureau de vote », raconte une habitante de Fomboni qui ne souhaite pas être identifiée de peur de représailles.





Contactée par Le Monde, la CENI ne dit pas comment ont été nommés les 63 nouveaux membres des bureaux de vote de cette ville présents le jour du scrutin, mais parle « d’habituels faux bonds de dernière minute » pour justifier les incohérences dans les listes. L’opposition accuse ces nouveaux membres d’être exclusivement issus du parti présidentiel, la Convention pour le renouveau des Comores.

Flagrant délit de bourrage d’urne





A Fomboni toujours, le maire, Mouhaimine Ben Abdallah, issu de la mouvance présidentielle, a été pris en flagrant délit de bourrage d’urne, comme le relate une enquête de France 24. Dans ces vidéos, on le voit tenter d’introduire un nombre important de bulletins dans l’urne avant d’en être empêché in extremis. Le bureau de vote de Monimoidji, où se sont déroulés les faits, était présidé par son frère. Plusieurs observateurs étrangers présents aux Comores lors du scrutin ont confié au Monde avoir assisté à des agissements similaires sur les trois îles de l’archipel, mais ont décidé de ne pas l’évoquer dans leurs rapports officiels.





L’équipe d’observateurs de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a également relevé, dans son rapport officiel, que l’armée comorienne était intervenue « dans le déroulement et le dépouillement du vote ». Un rapport confidentiel de l’équipe d’observation de l’UA abonde également dans ce sens : « Les gendarmes et l’armée donnaient des instructions aux membres des bureaux de vote. Bref, ils jouaient le rôle de la CENI.