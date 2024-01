Meeting présidentiel à Mitsamiouli : Un appel à la mobilisation et à la paix







La mouvance présidentielle a organisé hier un meeting à Mitsamiouli, une des plus grandes villes de Ngazidja. Des milliers de militants enthousiastes ont répondu présents, démontrant ainsi la popularité indéniable du président Azali et de son colistier pour le poste de gouverneur, Ibrahim Mze. La mouvance présidentielle a organisé hier un meeting à Mitsamiouli, une des plus grandes villes de Ngazidja. Des milliers de militants enthousiastes ont répondu présents, démontrant ainsi la popularité indéniable du président Azali et de son colistier pour le poste de gouverneur, Ibrahim Mze.





Dans son discours, le président Azali a d’abord rendu hommage aux présidents, Said Mohamed Cheikh et Mohamed Djohar, tous les deux issus de Mitsaimouli. Il a ensuite appelé ses partisans à se mobiliser pour la victoire du 14 janvier prochain.





« Nous sommes ici à Mitsamiouli, la qibla des Comores. C’est Dieu qui fait ainsi. Le premier président des Comores pré-indépendance vient d’ici. Il était visionnaire. C’est lui, président Said Mohammed Cheikh qui a réclamé l’autonomie interne. Ahmed Abdallah Abderemane est venu réclamer l’indépendance parce qu’il y a eu l’autonomie interne. Ici, c’est aussi la région qui vient le président Djohar à l’origine du multipartisme et de l’avènement de la démocratie. Il est un homme de piété et un père spirituel. »





Le discours a également inclus une prière en mémoire des présidents précédents, symbolisant le respect et la reconnaissance envers ceux qui ont contribué à façonner le pays. Azali Assoumani a également rappelé son attachement à la paix, mais a prévenu que les partisans de la mouvance présidentielle ne se laisseraient pas intimider.





« Votre mobilisation forte, dont le nombre est innombrable, est un message clair adressé à l’opposition que désormais, vous allez peut-être tenter de nous voler le scrutin, mais nous ne nous laisserons pas voler les élections. »





Le président a également annoncé que son gouvernement s’engageait à adopter un mix énergétique renouvelable, solaire et géothermique. Il a également mis l’accent sur le potentiel touristique de Mitsamiouli, qu’il souhaite développer.





« Mitsamiouli regorge d’un fort potentiel de développement touristique, un secteur clé de création d’emploi, et qui permettrait de dynamiser le secteur agricole et de la pêche. Nous allons nous engager à adopter un mix énergétique renouvelable solaire et géothermique. » Enfin, le président a rassuré la jeunesse sur son engagement à l’égard de leur avenir. Il les a exhortés à ne pas se laisser manipuler par ceux qui voudraient semer le trouble dans le pays.





« Je finis en rassurer la jeunesse que notre avenir c’est vous. Ne vous laissez pas manipuler pour semer des troubles. Je suis candidat et en même temps président je veille pour la paix, tolérance zéro à ceux qui se livra à des scènes de violence. »





Le meeting de Mitsamiouli est un nouveau signe de la popularité de la mouvance présidentielle à l’approche de l’élection présidentielle. Les pronostics placent largement Azali Assoumani en tête des intentions de vote. Parti CRC