Résultats électoraux : la cour suprême va-t-elle sauver l’honneur de la nation ?

Après les résultats frauduleux annoncés par la CENI, mardi 16 janvier, qui ont provoqué la colère et le dégoût de la jeunesse comorienne, sur le double scrutin de dimanche 14, les yeux sont maintenant rivés sur la cour suprême qui doit donner les résultats définitifs dans quelques jours. Après les résultats frauduleux annoncés par la CENI, mardi 16 janvier, qui ont provoqué la colère et le dégoût de la jeunesse comorienne, sur le double scrutin de dimanche 14, les yeux sont maintenant rivés sur la cour suprême qui doit donner les résultats définitifs dans quelques jours.





Va-t-elle entériner les bêtises de la CENI ou va-t-elle rétablir la vérité et sauver l’honneur du pays ?





Les candidats ont jusqu'à ce lundi à 19h, conformément à l'article 255 de la loir organique portant organisation de l'élections présidentielle, pour exercer leur droit de recours.





Samedi, presque tous les candidats aux élections présidentielle et des gouverneurs se sont rendus à la cour suprême pour attaquer les résultats provisoires de la CENI. Certains d’entre eux demandent l’annulation pure et simple des scrutins, car entachées des graves irrégularités. « Je viens déposer nos recours pour montrer que nous avons opté la voie légale, mais la cour doit comprendre que la paix dans notre pays dépendra de sa décision », a prévenu le candidat Mohamed Daoudou (Kiki) avant d’ajouter qu’il serait incompréhensible que la cour valide des résultats fabriqués par la CENI et qui ne tiennent pas compte de l’expression des électeurs.





En fait, la CENI et les CEII ont déclaré élus dès le premier tous les candidats du parti présidentiel, la CRC, sur la base de PV et un taux de participation falsifiés. Cela a créé la colère de la jeunesse comorienne qui est descendus dans les rues depuis mercredi avec des barricades. « Nous ne pouvons pas accepter qu’Azali vole les élections, ce n’est pas normal », explique un jeune manifestant sur la route de Moroni Hahaya. Même la communauté internationale commence à remettre en cause les conditions du déroulement du double scrutin, ainsi que les résultats de la CENI et des CEII.





Dans son dernier communiqué, la CENI, acculée et embourbée dans ses mensonges, tente de se justifier : « La CENI confirme que les résultats provisoires sont conformes aux données saisies à partir des PV disponibles et exploitables mardi soir ». Elle a oublié que c’est elle l’organisatrice des élections à laquelle revient la charge du ramassage des PV après l’élection.





La presse internationale se moque du spectacle délirant offert par ces institutions, notamment avec le taux de participation qui est passé, en deux jours, de 60% à 16% pour l’élection présidentielle.





Ce que tout le monde attend de la cour suprême, c’est qu'elle prenne ses responsabilités et redore son blason après plusieurs décisions contestées, à juste titre, tout au long de ce processus électoral. Elle pourrait aussi sauver l’honneur de notre nation qui est devenue la risée du monde à cause de la décision rocambolesque de la CENI.





Par Ali Mmadi