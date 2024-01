Mohéli : Signature d'un contrat sur les travaux d’extension et de construction du port de Boingoma. Outre l’extension et la construction du port princ

Signature d'un contrat sur les travaux d’extension et de construction du port de Boingoma à Mohéli







La Société Égyptienne The Arab Contractors, lauréate de l’appel d’offres relatif à l’extension et la construction du Port de Boingoma à Mohéli, vient de signer, avec le gouvernement comorien, un contrat sur l'amélioration de la connectivité et la sécurité du transport maritime entre les îles Comores. La Société Égyptienne The Arab Contractors, lauréate de l’appel d’offres relatif à l’extension et la construction du Port de Boingoma à Mohéli, vient de signer, avec le gouvernement comorien, un contrat sur l'amélioration de la connectivité et la sécurité du transport maritime entre les îles Comores.





Outre l’extension et la construction du port principal de Mohéli, le projet vise également la construction de ports secondaires en Grande Comore et à Anjouan (Vassy et Ouroveni) et dispose d’un programme pilote de mise en service de nouveaux bateaux à passagers.





À la suite de la signature, la délégation égyptienne, avec à sa tête le Dr. Assem El-Gazzar, ministre de l’Habitat, des Services publics et des Agglomérations urbaines de l’Égypte, et composée du PDG de The Arab Contractors et de plusieurs cadres dirigeants de l’entreprise arabe a été reçue par le Président AZALI Assoumani.





Ce projet sera financé par la Banque Mondiale, l’AFD, la BAD et la BID pour un montant de 60 000 000 euros. La fin des travaux est prévue pour juin 2028. Beit-salam