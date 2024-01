Le parti CRAN condamne avec la plus grande fermeté ces actes barbares. Épris d’injustice et de manque de déontologie, certains agents des forces de l’

Des soi disant élections présidentielle et gubernatoriale ont eu lieu le 14 janvier 2024 dans notre pays. Préalablement organisées et préparées dans le but de faire gagner, dès le premier tour, le colonel Assoumani Azali, ces élections ont été émaillées de plusieurs irrégularités avérées, des vidéos et des photos prouvent cette mascarade électorale.





Le personnel recruté pour mettre en œuvre le projet machiavélique de la CRC et du dictateur Assoumani Azali, en particulier les soi disant commissions électorales indépendantes, a atteint l’objectif fixé, celui de désigner Assoumani Azali vainqueur.





Sans surprise, ces commissions fantaisistes proclament, les 15 et 16 janvier 2024, des « résultats » de plus de 62 % donnant vainqueur le putschiste de 1999. Vilipendé encore une fois, le peuple souverain s’est indigné contre cette insulte et est descendu dans la rue en vue de manifester sa colère.





Épris d’injustice et de manque de déontologie, certains agents des forces de l’ordre et des forces armées, au service da la famille du colonel et de la CRC, comme d’habitude, ont ôté la vie d’un de nos concitoyens, Mouslim, et blessé d’autres, dont un dans un état critique, selon un médecin.





Le parti CRAN condamne avec la plus grande fermeté ces actes barbares et demande l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire, laquelle permettra au peuple comorien de connaître l’ (es) auteur (s) de ce crime et les sanctions correspondant.





Le parti CRAN exige la lumière sur cette affaire.





Le parti CRAN rappelle que toutes les affaires, en particulier les meurtres et les assassinats non élucidés durant toute la dictature, seront soumises à des juges le moment venu.





Le parti CRAN présente ses condoléances les plus attristées au peuple comorien, au village de Mdjihari et à la famille du défunt en particulier.





Le bureau exécutif (Section France)