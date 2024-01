La Voie de la Résistance : Leçons des Révolutions pour l'Opposition Comorienne







En ce moment crucial de l'histoire de notre pays, l'opposition se dresse face à un défi colossal : contrer les ambitions autoritaires du colonel Azali Assoumani, déterminé à remporter l'élection présidentielle du 14 janvier par tous les moyens, y compris la force. Alors que l'opposition comorienne s'apprête à lancer un mouvement national ce mardi 9 janvier, il est impératif de se pencher sur les stratégies et les attentes nécessaires pour naviguer dans des eaux aussi tumultueuses. L'histoire mondiale regorge en effet d'exemples où des peuples, par leur mobilisation et détermination, ont réussi à renverser des régimes autoritaires. Des leçons peuvent donc être tirées de la Révolution des roses en Géorgie (2003), de la Révolution orange en Ukraine (2004), de la Révolution tunisienne (2011) et de la Révolution égyptienne (2011). En ce moment crucial de l'histoire de notre pays, l'opposition se dresse face à un défi colossal : contrer les ambitions autoritaires du colonel Azali Assoumani, déterminé à remporter l'élection présidentielle du 14 janvier par tous les moyens, y compris la force. Alors que l'opposition comorienne s'apprête à lancer un mouvement national ce mardi 9 janvier, il est impératif de se pencher sur les stratégies et les attentes nécessaires pour naviguer dans des eaux aussi tumultueuses. L'histoire mondiale regorge en effet d'exemples où des peuples, par leur mobilisation et détermination, ont réussi à renverser des régimes autoritaires. Des leçons peuvent donc être tirées de la Révolution des roses en Géorgie (2003), de la Révolution orange en Ukraine (2004), de la Révolution tunisienne (2011) et de la Révolution égyptienne (2011).





1. Comprendre l'Adversaire





Le colonel Azali Assoumani, connu pour son approche dictatoriale, ne reculera devant rien pour s'assurer une victoire. L'opposition doit donc s'attendre à des tactiques d'intimidation, de répression et de manipulation électorale. Cependant, la compréhension de ces tactiques est la première étape pour les contrer efficacement.





2. Stratégie de l'Opposition : Unité et Résilience





L'unité est cruciale. Comme l'a montré la Révolution des roses en Géorgie, une opposition unie et résolue peut créer un front puissant contre un régime autoritaire. La coordination des actions et la consolidation des différents groupes d'opposition sont essentielles pour former un bloc solide.





3. Mobilisation Populaire et Non-Violence





La Révolution orange en Ukraine et les révolutions du Printemps arabe ont démontré la force de la mobilisation populaire. L'opposition comorienne doit encourager une participation massive et pacifique du peuple. La non-violence doit être au cœur de cette lutte, car elle attire la sympathie et le soutien international, tout en délégitimant la répression du régime.





4. Communication et Narratif





Contrôler le narratif est vital. L'utilisation des médias sociaux et des plateformes internationales pour diffuser les réalités du terrain et mobiliser le soutien international est une stratégie éprouvée, comme l'ont montré les révolutions tunisienne et égyptienne.





5. Préparation aux Répressions et aux Stratégies de Survie





L'opposition doit se préparer à des répressions sévères. La mise en place de réseaux de soutien, tant locaux qu'internationaux, pour les militants en danger est essentielle. De plus, des plans de contingence pour protéger les leaders et les manifestants sont nécessaires.





6. Soutien International et Pression Diplomatique





Le soutien international peut être un levier puissant. L'opposition doit œuvrer pour gagner la sympathie et le soutien des gouvernements démocratiques et des organisations internationales. La pression diplomatique peut jouer un rôle crucial dans la limitation des actions du régime.





L'opposition comorienne se trouve à un carrefour historique. En tirant des leçons des luttes passées pour la démocratie, elle peut forger un chemin vers un avenir plus libre et juste. La détermination, l'unité, la non-violence et une stratégie bien articulée seront les clés de son succès. Le monde a été témoin de la chute de régimes autoritaires face à la volonté indomptable des peuples. Les Comores ont l'opportunité de s'inscrire dans cette lignée de triomphes démocratiques.





Ahmed Abdoul Wahab