La Commission Nationale des Droits de l’homme exige l’ouverture d’une enquête !

COMMUNIQUE DE LA CNDHL







La CNDHL suit avec attention et grande inquiétude la situation préoccupante qui prévaut actuellement dans notre pays depuis la proclamation des résultats provisoires des élections du Président de l'Union et des gouverneurs des îles.





La CNDHL constate une protestation par la force des résultats provisoires des élections au détriment des moyens légaux prévus pour contester les résultats et les éventuelles irrégularités des élections ;





En attendant la publication de son rapport sur le déroulement de ces élections, la CNDHL très attachée à la paix sociale indispensable dans un État de droit et au respect scrupuleux des droits fondamentaux ainsi qu'aux libertés et obligations publiques et individuelles :





- appelle la population, les autorités étatiques et tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue et privilégier les solutions qui contribueront à la paix et renforceront la cohésion sociale dans notre pays (un dialogue franc, constructif et raisonnable, les voies de droit...) ;





- rappelle que toute personne en détention a des droits prévus par la législation en vigueur dont elle doit bénéficier ;





- demande que toute interpellation quelconque effectuée par les forces de l'ordre ou toute autre autorité habilitée par la loi intervienne dans le respect scrupuleux du cadre légal et de la dignité humaine ;





- insiste sur la nécessité du maintien de l'ordre public et du respect des droits fondamentaux et des libertés et obligations publiques et individuelles ( droit de manifester pacifiquement, droit d'aller et venir, protection des biens publics et privés...) ;





- condamne fermement toutes formes de violence et atteintes aux libertés et droits fondamentaux ;





- exprime ses sincères regrets pour le décès et les blessés survenus lors des manifestations ;





- exige l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de faire toute la lumière sur les conditions et circonstances de ces événements tragiques (décès, blessés, violences, destructions des biens publics et privés...) et en tirer toutes les conséquences juridiques appropriées ;





- émet le vœu de voir notre pays continuer à œuvrer pour garantir un climat paisible, prospère et respectueux en matière des Droits de l’Homme et des Libertés.