"J'ai été ému et rempli de colère en écoutant le témoignage de Daoud Halifa"

Appel à un examen de conscience







J'ai été profondément ému et rempli de colère et de révolte en écoutant le témoignage de notre frère, de notre aîné Daoud Halifa, qui a été arrêté, enfermé, moralement et physiquement torturé dans des conditions inhumaines. J'ai été profondément ému et rempli de colère et de révolte en écoutant le témoignage de notre frère, de notre aîné Daoud Halifa, qui a été arrêté, enfermé, moralement et physiquement torturé dans des conditions inhumaines.





C'est avec un immense courage, empreint de sagesse et de lucidité, qu'il nous livre un témoignage émouvant, quelques heures après sa libération. Malgré son état, les traits tirés, le visage amaigri, éprouvé et très affaibli, ses mots sont posés avec justesse, son ton est faible mais résolu et sérieux. Son récit doit nous sensibiliser plus que jamais dans notre lutte contre la dictature, et surtout éveiller notre conscience collective, en particulier celle de ceux qui soutiennent ce régime criminel ou qui se taisent face à toutes ces ignominies.





Je m'adresse en particulier à celles et ceux qui utilisent leur savoir, leur force, don de Dieu, pour servir un régime sans foi ni loi. Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne saviez pas pour justifier votre complicité et votre lâcheté.





لهُمَّ رَبَّ السَّماوَاتِ السَّبعِ، وَ رَبَّ العَرشِ العَظِيمِ، كُن لَنَا جَاراً مِنْ آزالي وَابْنِهِ وَأَحزَابِهِمْ مِنْ خَلائِقِكَ، أَن يَفرُطَ عَلَيْنَا أَحَدٌ مِنْهُم وَ يَطغَى، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلا إِلهَ إِلا أَنْتَ.





"Ô Seigneur ! Seigneur des sept cieux, de la terre et du Trône immense, sois pour nous un protecteur contre Azali, son fils, ainsi que contre leurs alliés parmi Tes créatures, afin qu'aucun d'entre eux ne puisse nous nuire ou nous opprimer. Honoré soit Ton protégé, Exalté soit Ton éloge et il n'y a de divinité que Toi.





Ben Amir Saadi Jri