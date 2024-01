Et si c'était lui l'homme de la situation ! Les Comores sont loin d'être une démocratie du point de vue du respect des droits humains et de la pratiqu

Et si c'était lui l'homme de la situation !







Dans les grandes démocraties, l'élection présidentielle révèle toujours des personnalités marquantes créant parfois la surprise.





Les Comores sont loin d'être une démocratie du point de vue du respect des droits humains et de la pratique rigoureuse des institutions. Néanmoins, le peuple Comorien est par essence, un peuple démocrate en ce sens qu'il ose exprimer sa voix malgré les répressions auxquelles il est assujetti depuis si longtemps.





Ceci étant, je crois en la possibilité d'une surprise au regard de l'immense mécontentement du peuple Comorien humilié et mis sous la coupe d'un cercle exclusivement familial et amical s'accaparant avec mépris et orgueuil les deniers de l'état.





Dans ce contexte, Bourhane Hamidou serait en passe de créer cette fameuse surprise même s'il est loin d'être un ovni sur le terrain politique.





Cependant son parcours et son intelligence sociale demeurent des facteurs de poids susceptibles de le hisser à la magistrature suprême.





Bourhane Hamidou, est le parfait exemple du self made men à l'américaine. Autrement dit, c'est un homme, qui, en dépit de son statut social de bonne famille, s'est auto réalisé.





Prématurément orphelin de sa mère à un si jeune âge, ce petit fils de Said Abdallah Said Bacar Mouigni Mkou a été pris en charge par son père, son grand père et ses oncles afin de lui garantir une enfance sereine.





Un de ses oncles, Maitre Allaoui Gabriel Said Abdallah, l'a pris sous son aile pour participer à son éducation scolaire et citoyenne.





Habité par l'esprit d'entreprise et de challenge, Bourhane Hamidou a mis volontairement un terme à son parcours scolaire pour entrer dans la vie active en intégrant l'armée Comorienne au service de la Garde Présidentielle (GP) sous l'empire de la Republique fédérale Islamique des Comores du feu Ahmed Abdallah Abdourahmane.





Jeune militaire apprécié par sa hiérarchie, il a vite gravi les échelons en gagnant la confiance de ses supérieurs.





De là, démarre l'envol politique de Bourhane en termes d'aura auprès de ses concitoyens de tous les 4 coins du pays.





Ses qualités relationnelles, sociales et d'écoute lui ont permis de se créer un large réseau d'amis perceptible dans tout le pays.





Après, le regime du Président Ahmed Abdallah, s'ouvre pour Bourhane, un nouveau chapitre qui est celui de l'entreprenariat avec sa société de sécurité employeuse de plusieurs Comoriens.





Comme patron d'entreprise, il jouissait d'une bonne réputation manageriale à l'ecoute de ses salariés.





Son expertise sur la sociologie du pays et sa prise de conscience des immenses défis auxquels se heurte le pays, lui ont fait prendre une nouvelle direction qui est la mobilisation de son intelligence, de ses compétences et de son aura au service de la politique.





Devenu l'enfant chéri et béni de sa région du Hambou, cet originaire de Singani et Chouoini, s'est vite imposé dans l'échiquier politique régional en se faisant élire au poste de député à l'assemblée nationale.





Ce parcours exceptionnel s'est poursuivi jusqu'à l'election du président Abdallah Mohamed Sambi qui lui a ouvert la voie vers la présidence du perchoir à l'assemblée nationale. Quel extraordinaire parcours!





Cette belle aventure se poursuit jusqu'à le hisser à des fonctions ministérielles de premier plan comme le portefeuille du ministère de l'intérieur.





Cet extraordinaire parcours pour cet ovni de la politique a surpris plus d'un, tellement ce fut un parcours inhabituel et sans faute pour quelqu'un qui n'a jamais évolué dans la fonction publique nationale.





Quel est donc le secret de cet homme d'influence et de réseau? La réponse est dans la question. Il s'agit d'un homme intègre, respectueux des gens, à l'écoute de la population, généreux et disponible pour s'intéresser aux préoccupations des gens en essayant toujours d'y apporter des solutions. S'ajoutent à cela, sa capacité à se créer un réseau d'amis et d'influence lui permettant d'être identifié partout sur le territoire national.





Ce Sambiste de première heure n'a jamais lâché son leader politique Ahmed Abdallah Sambi en ces durs moments contre le moindre petit maroquin politique contrairement à de nombreux compagnons de route de l'ex president passés dans l'autre camp adverse pour assouvir des besoins matériels immédiats. Cet aréopage de traîtres démunis de toutes convictions morales et politiques a démonétisé la vertu de la politique.





Ainsi sa fidélité politique et sa capacité de résilience face à cette traversée du désert lui ont donné ses galons de respectabilité et de notoriété public faisant de lui un candidat digne pour présider aux destinées ce pays presque tombé en ruine.





Aujourd'hui, ses détracteurs politiques lui font des procès d'incompétence et d'amateurisme politique au motif qu'il n'aurait pas fait des études supérieures. Il est de surcroît la cible d'une polémique sur son niveau de maitrise la langue de Moliere comme si c'était un gage de compétence, d'intelligence et sérieux. C'est tout simplement un réflexe de colonisé souffrant d'un syndrome de complexe d'infériorité.





Cette rhétorique totalement désuète est aux antipodes du réalisme et du pragmatisme politique fondés sur la capacité à exprimer des idees et à les mettre fidèlement en oeuvre.





D'ailleurs si le critère du diplôme supérieur et de la maitrise du Français suffisaient à garantir le succès, il y a belle lurette que le pays aurait pu échapper à ce destin de sous développement calamiteux dans lequel il se trouve plongé.





Bourhane Hamidou est un vrai pragmatique qui a prouvé sa capacité entrepreneuriale et managerial à la fois dans la sphère privée que publique.





Cette double expertise constitue un formidable atout auréolé de sa capacité d'écoute, de dialogue et d'empathie pour entraîner les gens à adhérer dans un projet commun de transformation et de cohésion sociale.





Le mérite suprême de cet homme est sa promptitude à reconnaitre ses limites et ses insuffisances avec cette intelligence qui lui est propre à s'entourer des compétences et des expertises dont il a besoin pour agir.





C'est cette modestie dont le pays a tant besoin pour tirer les leçons des échecs accumulés et dessiner des perspectives vers un future viable et enthousiaste pour la jeune génération.





Par conséquent, la surprise est à l'oeuvre. Le changement pour une gouvernance juste et respectueuse du peuple Comorien est à notre portée. Bourhane a la colonne vertébrale et l'épaisseur de vue pour redorer le blason de ce pays, devenu la risée de tous. Pour ce faire, notre mobilisation et notre soutien doivent être total et sincère.





Vive l'alternance sans mise en danger de la concorde nationale.





Saïd Abdallah Said Ali