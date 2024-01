Élections aux Comores : Déclaration de l'Ambassade des Etats-Unis

Déclaration de l'Ambassade des Etats-Unis sur les élections du 14 janvier 2024







La mission américaine félicite le peuple comorien pour sa participation aux élections présidentielles et des gouverneurs du 14 janvier 2024. Nous saluons l'engagement et le dévouement dont ont fait preuve les citoyens des Comores en exerçant leur droit de vote et en s'engageant dans le processus électoral. La mission américaine félicite le peuple comorien pour sa participation aux élections présidentielles et des gouverneurs du 14 janvier 2024. Nous saluons l'engagement et le dévouement dont ont fait preuve les citoyens des Comores en exerçant leur droit de vote et en s'engageant dans le processus électoral.





Nous exhortons tous les citoyens, les partis politiques et les candidats politiques à attendre calmement, patiemment et pacifiquement les résultats officiels de la Commission Electorale Nationale Indépendante certifiés par la Cour suprême. Tout recours lié aux élections doit être résolu dans le cadre des procédures légales en vigueur aux Comores.





U.S. Mission Statement on Gubernatorial and Presidential Elections in Comoros





The U.S. Mission applauds the people of Comoros for their participation in the January 14, 2024, presidential and gubernatorial elections. We commend the commitment and dedication displayed by the citizens of Comoros in exercising their right to vote and in engaging in the electoral process.





We urge all citizens, political parties, and political candidates to calmly, patiently, and peacefully await official results from the National Independent Electoral Commission certified by the Supreme Court. Any grievances related to the election should be resolved through Comoros’ established legal processes.