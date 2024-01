Élections 2024 : Taux de participation de plus de 60% selon la CENI

Élections 2024 : Taux de participation de plus de 60% selon la Commission Électorale Nationale Indépendante.





COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE





Communiqué de presse N°006/2024/COM/CENI







La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) tient à remercier l'ensemble du peuple comorien pour son civisme et son attachement à la démocratie, manifestés lors de ce 1° tour des élections du Président de l'Union des Comores et des Gouverneurs des iles. La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) tient à remercier l'ensemble du peuple comorien pour son civisme et son attachement à la démocratie, manifestés lors de ce 1° tour des élections du Président de l'Union des Comores et des Gouverneurs des iles.





Ce dimanche 14 janvier 2024, les électrices et électeurs ont accompli leur devoir dans un climat apaisé et serein. Avec un taux de participation dépassant les 60% selon les premières estimations.





Les 117 observateurs internationaux, représentant 5 pays et 8 organisations internationales et régionales et les 285 membres des organisations de la société civile accréditées au niveau nationale ont pu constater le bon déroulement du double scrutin, et la transparence des opérations électorales.





La Commission Electorale Nationale Indépendante se félicite de la mobilisation et de l'implication de tous les acteurs du processus électoral en faveur de l'organisation et du déroulement de ces élections dans le calme et la transparence, gage de crédibilité et de confiance.





Conformément à l'article 64, la Commission Electorale Nationale Indépendante rappelle que « La CENI proclame les résultats provisoires de toutes les élections (...) et les transmet à la Cour Suprême dans un délai maximum de cinq (5) jours après le ou les scrutin(s) ».