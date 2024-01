Opinion Libre - Anjouan défie Azali et lui montre qu'il n'est pas l'homme qu'il faut pour les Comores







Après la démonstration de force du candidat Bourhane Hamidou à Ouani, aujourd'hui ce fut le cas pour le candidat Dr Salim Issa soutenu par le parti JUWA de montrer encore ses muscles. Après la démonstration de force du candidat Bourhane Hamidou à Ouani, aujourd'hui ce fut le cas pour le candidat Dr Salim Issa soutenu par le parti JUWA de montrer encore ses muscles.





À Ouani comme à Mutsamudu, l'habitude des Anjouanais d'être toujours débout pour le parti Juwa se précise. Ils sont nombreux à se déplacer dans les différentes régions de l'île pour venir accueillir leur Candidat à la présidentielle Docteur Salim attendu dans l'île d'Anjouan pour son premier meeting dans l'île.





Comme un seul homme, les anjouanais se sont déplacés massivement pour prouver leur détermination infaillible à l'égard du parti Juwa, parti qui incarne les vraies valeurs républicaines d'un pays démocratique. Tout le monde comprend que cette marée humaine à l'aéroport de Ouani et aux abords du stade de Missiri est une réponse que les anjouanais veulent donner à ceux qui se disent maîtres des lieux que les anjouanais ne sont pas si dupes pour se faire avoir. " Nous voulons montrer à Salim Hafi , Sarkozy et à sa mouvance que cette île a ses enfants qui lui sont dévoués".Lance un certain Bacar Thoueni natif de Mjimandra.





Déjà à l'heure actuelle, c'est l'effervescence à l'aéroport de Ouani et au stade de Missiri prisent d'assaut par les militants Juwa et Sambistes venus des quatre coins de l'île.





Une véritable démonstration de force qui risque d'être compliquée du côté de la mouvance présidentielle qui chante une victoire dès le premier tour. Une source me confirme que beaucoup des militants Juwa et Sambistes n'ont pas pu faire le déplacement pour faute de bus car les bus et voitures sont déjà partis pour le grand rendez-vous de ce lundi 1er janvier à Missiri Mutsamudu, lieu du premier meeting des candidats Juwa. Tout porte à croire que si les militaires restent loin des bureaux de vote et que les votes passent démocratiquement, Azali serait le 3 ème derrière Bourhane Hamidou.





Nourdine Hassane