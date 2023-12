Un député français traite Mansour Kamardine de "Nègre de maison"

"Nègre de maison" : quand le député LFI Jean-Philippe Nilor insulte le député LR Mansour Kamardine







La bataille parlementaire a son lot d’invectives... et d’insultes. À l’instar de celle qui a visé le député Les Républicains (LR) Mansour Kamardine, élu à Mayotte, qui a demandé dans un communiqué ce 22 décembre « des excuses publiques, dans la presse régionale et dans la presse nationale ». Et pour cause, le député Jean-Philippe Nilor, élu en Martinique et siégeant au sein du groupe de La France insoumise (LFI), a qualifié son collègue de « nègre de maison », alors qu'il était interrogé le 21 décembre sur la chaîne Outre-Mer la 1ère. Le parlementaire mahorais de droite venait de remporter par 17 voix contre 9 la présidence de la commission d’enquête parlementaire sur « la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre-mer », au détriment du député martiniquais.





Or, c'est à l'origine Jean-Philippe Nilor qui avait présenté, lors de la niche parlementaire de LFI le 30 novembre dernier, une proposition de résolution pour instaurer cette commission. Elle avait été adoptée à 160 voix contre 47 avec le soutien des oppositions et de quelques membres de la majorité présidentielle. L'objectif de cette commission était notamment, selon la résolution, « de proposer des solutions et d’autres mesures d’anticipation et d’innovation afin d’améliorer les dispositifs existants et, le cas échéant, de proposer la fusion de certains d’entre eux ou la création de nouveaux dispositifs, en matière de financement, de prévention, de formation, de recherche et d’organisation des secours, de la gestion de crise à la réparation ».





UNE INSULTE QUI REMONTE À MALCOLM X





« Ce qu'il s'est passé est proprement intolérable, inqualifiable, s’est emporté Jean-Philippe Nilor auprès d’Outre-mer la 1ère le 21 décembre. C'est de la malversation politique. » « Ce qui est le plus triste pour moi, c'est qu'il y a toujours un nègre de maison pour faire le boulot avec les maîtres, à côté des maîtres, accompagner les maîtres, à l'encontre même de sa propre population », a-t-il poursuivi, reprenant une expression semblable à celles de « bounty » ou « collabeur », utilisée par quelques militants se revendiquant de l'antiracisme. « Quoi qu’il remonte au XVIIIe siècle, le terme de “nègre de maison” renvoie à un discours de Malcolm X de 1963, dans lequel il distinguait les house negroes, qui travaillaient chez leur maître, bénéficiant de maigres avantages mais suffisants pour les conduire à soutenir les structures de pouvoir en place, et les field negroes, “nègres des champs”, la majorité, qui travaillaient dans les plantations », relevait Le Monde en 2021, dans la foulée de la comparution du journaliste Taha Bouhafs, un mois plus tôt, devant le tribunal judiciaire de Paris un mois plus tôt pour avoir qualifié la syndicaliste policière Linda Kebbab d’« arabe de service ». Il avait été condamné en appel pour « injure publique à raison de l'origine » en octobre 2022, avant d'annoncer se pourvoir en cassation.