Déclaration du candidat Salim Issa Abdillah

Déclaration du candidat Salim ISSA ABDILLAHI





Moroni, le 26 Décembre 2023





Mes chers compatriotes,





Assalam Anlaykoum Warahmatoullahi Wabarakatouhou







Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous rappeler que cela fait bientôt huit ans depuis que notre pays est complètement mis à genoux par une terrible dictature, et cela dans tous les domaines de la vie, qu'il soit social, politique ou économique.





Pour cela, vous comprenez que l’heure est grave et que le changement s’impose de toute urgence. C’est aujourd’hui et maintenant, plus que jamais. Tous les indicateurs sont en faveur de ce changement. Car le dictateur est au plus mal de sa forme. Il est conscient de sa fragilité et de son impopularité inégalée, raison pour laquelle il viole les lois qu’il a lui-même imposées. Même le verrouillage de l’ensemble des organes chargés des élections ne lui suffit pas et ne le rassure plus.





Il refuse de prendre congé de ses fonctions, conformément à la loi électorale et s’est érigé juge et parti du processus électoral. Il nomme et dénomme dans les plus hautes fonctions de l’administration publique en pleine période de campagne électorale pour influer sur les résultats du vote, ce qui est contraire à la loi.





Mais toutes ces manigances ne nous impressionnent pas. Nous allons le battre sans aucun doute. Oui, nous allons le battre ! Et toute tentative de détournement du suffrage du Peuple entraînera une réaction aux conséquences lourdes dont les auteurs assumeront seuls la responsabilité.





Mes Chers compatriotes,





Au lendemain de mon investiture à la magistrature suprême du pays, je vais prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour remettre sur les rails le changement dont notre Nation a besoin pour se relever.





Afin de doter notre pays d’un cadre institutionnel incontestable, nous allons très rapidement lancer le processus permettant de rétablir l’ordre constitutionnel issu de l’Accord de Fomboni de 2001, c’est-à-dire rétablir la présidence tournante et l’autonomie effective des îles. Ces principes sont les piliers de la stabilité et de l’unité, toutes les deux indispensables au développement d’un pays.





Il est impératif d’instaurer un climat de confiance entre l’Union et les îles autonomes. Pour cela, je m’engage solennellement à organiser la Tournante d’Anjouan en 2026. Notre pays redeviendra un Etat de droit, avec un système judiciaire irréprochable en faveur des citoyens et propice au climat des affaires.





Ce sera notamment la fin des détentions arbitraires et des emprisonnements politiques de la dictature.





Ainsi, le président SAMBI, le gouverneur ABDOU SALAMI ABDOU et les dizaines d’acteurs politiques détenus illégalement couvriront l’ensemble de leurs droits.





Les Comoriens de notre vivace Diaspora auront les mêmes droits politiques que leurs compatriotes de l’intérieur.





Le droit de se réunir, de penser, de manifester ou d’entreprendre, dans le respect de la loi, redeviendra une réalité.





Depuis pratiquement huit ans, les Comoriens sont gravement divisés par la politique de haine, de catégorisation et d’humiliation de la dictature d’Azali. Comme ne cessait de le clamer feu notre père Said Hassane Said Hachim (paix à son âme), nous allons devoir les réconcilier pour bâtir une société soudée, solidaire et prospère. Car la cohésion nationale et le vivre-ensemble constituent le ciment de la paix et de l’unité nationale.





Il nous faudra réaliser un électrochoc pour réanimer un pays en arrêt. Nos forces armées ne doivent plus être au service d’un clan ou d’une famille. Elles vont être recyclées et formées pour assurer les missions d’une armée républicaine.





Ces changements nous permettront d’entreprendre des pourparlers avec nos frères mahorais en vue de leur plein encrage dans notre destin commun de comoriens.





Avec un tel projet et une telle détermination de notre part, nous allons pouvoir renforcer nos relations avec nos partenaires bi et multi-multilatéraux qui seront naturellement à nos côtés pour accompagner notre pays vers la marche de son développement.





Ensemble et unis, nous pourrons affronter avec succès les nombreux défis de l’énergie, de l’eau, des transports, de la cherté de la vie, de l’éducation et des mœurs de nos enfants, ainsi que des soins de nos malades.





Mais ceci n’est possible qu’à la condition que vous alliez massivement voter pour moi Dr SALIM ISSA et mes trois gouverneurs le dimanche 14 janvier 2024.





Rien ni personne ne peut vous en empêcher. Ni les intimidations du pouvoir qui a peur de vous, ni les tentatives de démobilisation des anti-élections qui font le jeu du régime en place.





Votre expression massive par LE SUFFRAGE ELECTORAL EST L’ARME LA PLUS EFFICACE ET LA PLUS FATALE contre l’arbitraire et la lâcheté. Nous sommes tous la meilleure sécurisation de notre vote, et s’il faudra nous sacrifier pour le garantir, nous le ferons.





Je vous remercie





DR Salim Issa Abdillah,

Candidat à l’élection présidentielle de l’Union des Comores