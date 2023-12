Rejet de la candidature de Natuk MOUZAOIR : Communiqué du parti ULEZI

Communiqué







Le parti Ulezi est un acteur politique comorien depuis plusieurs années. Il a présenté notre frère militant SaidHamidou Allaoui comme candidat aux élections présidentielles de 2016. Pour l'échéance de 2024, les militants ont choisi Natuk Mohamed Mouzaoir, le 1er Secrétaire du parti, pour défendre notre projet de société nommé "YE SHAWIRI NDASI WASI" qui signifie : "NOUS SOMMES NOTRE PROPRE SOLUTION". Le parti Ulezi s'est préparé à participer au prochain choix du 1er Magistrat de notre Nation, depuis le dernier holdup électoral du 23/03/2019. Il veut proposer à la jeunesse et à tous les comoriens un véritable changement et leur permettre de prendre leur destin en main.





Notre ami et frère Natuk a vu sa candidature rejetée par la Cour Suprême, alors qu’elle avait été jugée recevable par la même cour, sous le prétexte qu’un concurrent dont la candidature était incomplète pour absence de caution, affirme que Mr Natuk Mohamed ne respecterait pas les critères de l’article 53 de la loi fondamentale, à savoir la résidence permanente de 12 mois dans le pays. Or, il réside aux Comores depuis plus d’un an, même s’il se déplace souvent comme il en a le droit. De plus, il n’existe aucun recours contre la décision de la chambre électorale, ce qui ressemble à une basse manœuvre pour écarter la diaspora du débat politique, en méprisant sa citoyenneté comorienne et son droit de vote. A ce jour, aucun comorien vivant hors de l’archipel ne peut voter depuis son lieu de résidence.





Le parti Ulezi et ses militants prennent acte de la décision de la cour suprême d’exclure notre candidat du scrutin présidentiel du 14 janvier 2024. Par ce rejet, c’est toute la jeunesse de la nation qui est méprisée et pénalisée. Le parti Ulezi n’est pas étonné de cette “manœuvre”. Il appelle tous les militants à rester mobilisés. Nous ne renonçons pas à notre volonté. Aux prochaines élections, le président de la République actuel devra être délogé de son siège par la voix du peuple dans les urnes et par une sécurisation maximale de tous les défenseurs des droits fondamentaux, telle l’expression du citoyen comorien étouffé depuis tant d’années, qui s’est retenu pacifiquement comme il a pu, pour utiliser ce droit de vote afin de se libérer. Le parti Ulezi luttera de toutes ses forces aux côtés du peuple comorien, pour que son projet de changement se concrétise dans l’intérêt de tous.





La jeunesse comorienne qui espérait tant sortir du gouffre où les différents gouvernements qui se sont succédé depuis plus de 48 ans l’ont maintenue en otage. En effet, les jeunes comoriens ont compris qu’ils ont été constamment manipulés, utilisés et ensuite abandonnés quand ces politiciens malhonnêtes ont obtenu ce qu’ils voulaient. Les jeunes comoriens en ont assez et veulent une rupture radicale de ce système corrompu. Le parti Ulezi et Natuk MOUZAOIR, sont déterminés à continuer leur engagement pour l’archipel des Comores. Nous comptons sur la mobilisation des Comoriens notamment de la jeunesse pour qu’ensemble nous bâtissions un avenir meilleur pour nos frères et sœurs ainsi que pour nos enfants.





Vive les Comores libres, Démocratiques, Unies et Solidaires.





Moroni le 2 décembre 2023

Le bureau politique ULEZI