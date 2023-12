La constitution a disqualifié le candidat Azali Assoumani. Il n'est plus candidat vis à vis de la loi.







La constitution sur mesure du Colonel Azali Assoumani, imposé en 2018, parle dans son titre VII de "dispositions diverses et transitoires". Cela ne signifie pas "'Transitions politiques" au sens de gestion d'une période de crise politique, comme on voudrait nous le faire entendre.





En effet, à partir du moment où le Président en exercice convoque le collège électoral et que les candidatures sont publiées par la Cour suprême y compris la sienne, cela signifie que le pays entre dans une période particulière dite transitoire (sans crise forcément), caractérisée par une campagne et de débats d'opinions. Les institutions gèrent simplement les choses courantes.





Des decisions importantes et structurelles ne peuvent être prises dans cette période. Des traités ne peucent être signés, par exemple...C'est une période particulière, car le Président-candidat doit être traité par nos institutions sur le même pieds d'égalité que les autres candidats concurrents.





En effet, à partir du moment où Azali est candidat, il n'est plus Président, sinon l'égalité et l'équité vis à vis des autres candidats ne peuvent être garanties, dans la mesure où le candidat-Président peut abuser de son pouvoir de Président pour défavoriser ses concurrents. C'est à mon humble avis la lettre et l'esprit de.l"article constitutionnel numéro 118, qui figure dans les dispositions VII ci-dessus cités, exprimé en ces termes : "Si le Président et les Gouverneurs se déclarent candidats, ils doivent dès la publication de la liste définitive des candidats, prendre congé de leurs fonctions".





Cet article est sans ambiguïté écrit avec l'esprit d'assurer l'égalité entre les candidats. Sinon, comment les citoyens peuvent distinguer le candidat Azali et le Président Azali lors de cette période de campagne?. Le Colonel sera-t-il candidat le matin et Président l'après-midi ? Est-ce qu'il va se déplacer avec sa voiture personnelle ou avec la voiture Présidentielle pendant la campagne? Est-ce qu'il va dormir chez lui ou il continuera à se loger à Beit-salam aux frais du contribuable comorien?





Voyez-vous frère Me Abdou Elwahab Msa Bacar que tes arguments sont simplement injustes et partisans, hélas. Le Colonel Azali s'est disqualifié lui-même en voulant marcher sur la constitution dont il est le porteur du projet. Il a dépassé les 72 heures sans déposer sa déclaration attestant son congé. Et donc, de ce fait Azali n'est plus candidat. Il faudrait que les candidats fassent injonction à la CENI pour le supprimer de la liste des candidats.





AMS (Paris )