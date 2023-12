« Je suis ravi de vous annoncer l'ouverture prochaine d’une Faculté de Médecine à l'Université des Comores »

DISCOURS De S.E.M AZALI Assoumani,





Président de l’Union des Comores,

Président en exercice de l’Union Africaine, à l’occasion de la Journée de remise d’attestations de réussite aux étudiants de l’EMSP, placée sous le thème de la « sensibilisation sur les violences gynécologiques et obstétricales ».





Moroni, le 23 décembre 2023





- Honorable assistance ;

- Mesdames et Messieurs,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







C’est un réel plaisir pour moi, de procéder ce matin avec vous, à la remise officielle des Attestations de réussite, aux étudiants et étudiantes, qui ont achevé avec succès, leur formation. C’est un réel plaisir pour moi, de procéder ce matin avec vous, à la remise officielle des Attestations de réussite, aux étudiants et étudiantes, qui ont achevé avec succès, leur formation.





A cette occasion, je tiens à féliciter les titulaires des masters professionnels et tous les étudiants qui ont validé leur formation en tant qu'infirmiers, sages-femmes et infirmiers spécialisés de bloc opératoire, car leur dévouement et leur travail assidu, méritent d'être reconnus par tous.





Je tiens, également, à saluer les formateurs qui se sont investis pour les former et notamment sur le respect envers les femmes et les patientes.





Je n’oublie pas non plus de rendre hommage aux personnels de santé qui, en dépit des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur noble métier, ne ménagent aucun effort pour concourir à la promotion de la santé et au bien-être du peuple comorien.





Sachez les uns et les autres, que la valeur de vos métiers est bien connue et bien appréciée par la population et plus particulièrement votre entière disponibilité et le sentiment de sécurité et d’assurance que vous apportez aux patients et aux membres de leurs familles qui les assistent.





Chères Etudiantes, Chers Etudiants,





Notre pays qui ne disposait que de très peu de médecins et de paramédicaux nationaux durant la période coloniale ne disposait en 1973 que de l’Ecole Territoriale de formation du personnel paramédical dans les locaux de l’hôpital El-Maarouf.





La création de l’Ecole Nationale de Santé en 1979 a permis de produire un nombre important d’infirmiers, de sages-femmes, d’infirmiers dentaires et de techniciens de laboratoire.





Fermée plus tard jusqu’en 2001, j'ai décidé de sa réouverture, lorsque je fus élu, pour la première fois à la tête de notre pays.





En Septembre 2003, cette école a intégré la nouvelle Université des Comores pour devenir l’Ecole de Médecine et de Santé Publique (EMSP).





Je suis heureux de constater que cette Ecole de Médecine et de Santé Publique dont vous êtes issus est réputée pour la qualité de sa formation.





Votre succès est une preuve palpable du travail sans relâche de vos formateurs qui ont compris la nécessité absolue d'améliorer et de protéger la santé des populations.





L'université est et reste le creuset où se construit le capital humain, qui aujourd’hui, est indispensable pour accompagner le Plan Comores Emergentes, ainsi que le Plan de développement intermédiaire 2020-2024.





Le renforcement du secteur de la santé dans notre pays est donc crucial, et la gestion de la récente pandémie de COVID-19 qui a frappé le monde, y compris notre pays, en a été un témoignage éloquent.





Le personnel de santé dans son ensemble et la population ont été déterminants dans le dispositif de riposte mis en place, et au regard des chiffres et des données sanitaires collectées, notre pays a pu limiter l’ampleur de la dévastation due à la COVID-19 en comparaison avec d'autres pays du monde.





Nous devons alors renforcer la formation des professionnels de santé, de manière à augmenter la disponibilité des médecins et des autres professions supérieures de la santé.





A cet égard, nous devons produire de nouvelles spécialités en nous appuyant sur le nouvel Centre Hospitalier Universitaire (CHU) dont les travaux sont actuellement en phase d’achèvement, comme nous pouvons le constater d’ici.





Dans ce contexte, je suis ravi de vous annoncer l'ouverture prochaine d’une Faculté de Médecine à l'Université des Comores.





Cette faculté créera de nouvelles opportunités pour nos étudiants, ainsi que pour notre système de santé dans son ensemble.





Nous allons également continuer, à travers le CHU, à investir dans l'éducation et la recherche médicale, afin de garantir la meilleure qualité de soins possible pour notre population, et faire en sorte que nos Compatriotes n’aient plus à se rendre dans les pays limitrophes pour des consultations et des soins.





Il est alors devenu indispensable de développer une offre de formation médicale nationale, de façon à harmoniser les curricula.





A ces problèmes récurrents d’accès à la formation de notre corps médical s’ajoutent les départs bientôt à la retraite d’un grand nombre de médecins généralistes et spécialistes qui exercent actuellement dans le pays.





Nous devons alors anticiper et nous préparer à combler les carences en personnels de santé, dans les hôpitaux et les centres de santé, d’autant plus que l’offre privée disponible n’arrive pas à répondre à la demande en soins de qualité.





L’ouverture de la Faculté de Médecine permettra en outre, à notre pays, de pouvoir atteindre la couverture sanitaire universelle ainsi que les Objectifs de Développement Durable en matière de santé.





Distingués Invités, Mesdames et Messieurs,





Aujourd’hui, vous avez choisi de placer la Journée de remise des Attestations de réussite, sous le thème de la « sensibilisation sur les violences gynécologiques et obstétricales», des actes et des comportements qui portent atteinte à l’intégrité physique, mentale ou sociale des femmes.





Il est donc essentiel que ces violences soient reconnues, prévenues et éliminées dans le domaine gynécologique et obstétrical, et nous allons ensemble poursuivre notre lutte dans ce sens.





Mais nous devons aussi et surtout œuvrer en faveur d’une charte déontologique qui garantisse le respect du consentement éclairé, du secret médical et du bien-être physique et psychologique des patientes, si nous voulons réellement réussir ce combat.





Honorable assistance, Mesdames et Messieurs,





Avant de clore mon propos, j’adresse à l’ensemble des étudiants de l’Université des Comores tous mes meilleurs vœux de réussite en ce début d’année universitaire.





Sachez que votre réussite est celle de notre Université qui vient de célébrer ces 20 ans d’existence.





Votre réussite est également celle de toute une nation en marche vers l’émergence à l’horizon 2030.





J’invite, enfin, la presse à continuer de jouer son rôle citoyen, celle d’informer et d’éclairer l’opinion publique, en accompagnant cette lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales, pour plus de réussite.





Pour terminer, je saisis l’opportunité de ces derniers jours du mois de décembre, pour vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2024.





Vive l’Université des Comores !

Vive la République !

Je vous remercie.





Beit-salam