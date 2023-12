Classement FIFA : Les Comores réalisent la meilleure progression

Les Comores à la fête





188 matches internationaux disputés en novembre

Du changement sur le podium du Classement Mondial FIFA/Coca-Cola

Les Comores réalisent la meilleure progression







Des rencontres internationales ont été disputées aux quatre coins du monde en ce mois de novembre 2023. Des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA ont notamment eu lieu en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Au programme des autres confédérations figuraient, entre autres, les éliminatoires de l’UEFA EURO 2024, la Ligue des nations de la Concacaf 2023/2024, et les Jeux du Pacifique 2023. Ces nombreux rendez-vous ont eu d’importantes répercussions sur le Classement Mondial FIFA. Des rencontres internationales ont été disputées aux quatre coins du monde en ce mois de novembre 2023. Des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA ont notamment eu lieu en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Au programme des autres confédérations figuraient, entre autres, les éliminatoires de l’UEFA EURO 2024, la Ligue des nations de la Concacaf 2023/2024, et les Jeux du Pacifique 2023. Ces nombreux rendez-vous ont eu d’importantes répercussions sur le Classement Mondial FIFA.





Il y a d’abord du changement sur le podium. Certes l’Argentine (1ère) domine toujours les débats, suivie de la France (2e), mais c’est désormais l’Angleterre (3e, +1) qui s’installe sur la troisième marche. Elle prend la place du Brésil (5e, -2) qui chute après deux défaites coup sur coup contre la Colombie et l’Argentine, mais qui reste dans ce Top 5 complété par la Belgique (4e, +1).





Les Pays-Bas (6e, +1) et le Portugal (7e, -1) intervertissent leur position dans un top 10 toujours occupé par l’Espagne (8e), l’Italie (9e) et la Croatie (10e). L’Uruguay (11e, +4) progresse mais reste à la porte de ce club des 10.





D’autres percées au classement sont à signaler comme celles de la Tunisie (28e, +4), de l'Équateur (32e, +4), de la Roumanie (43e, +5), de la Slovaquie (45e, +5) et de la Grèce (47, +4) qui réintègre le Top 50, tout comme la Côte d’Ivoire (50e, +2).





Victorieux de la République Centrafricaine puis du Ghana, les Comores (119e, +9) réalisent la meilleure progression de ce classement et occupent le meilleur rang de leur histoire. Le Kosovo (101e, plus 4) atteint lui aussi une hauteur inédite.





La Guinée-Bissau (103e, plus 7), l'Azerbaïdjan (114e, plus 6), la Libye (120e, plus 6), la Malaisie (130e, plus 7) et le Rwanda (133e, plus 7) sont les autres grands gagnants du classement de novembre, où l’on note que les Samoa (187èmes), les Samoa américaines (188èmes) et les Tonga (196èmes) sont de nouveau actifs après de nombreux mois sans jouer.





Cliquez ici pour consulter le classement complet.





Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 21 décembre 2023. ©️FIFA