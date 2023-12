Azali : « l’école est l’endroit qui permet à nos enfants de préparer leur avenir»

Le Président de la République, SEM AZALI Assoumani, a pris part à l’inauguration de l’Ecole Primaire Publique de Dindri, à Anjouan.







La cérémonie marquait également la remise des travaux réalisés à Hombo, Mridjou et Dindri, qui ont permis de réhabiliter 29 salles de classes, et de construire et équiper en mobiliers 14 nouvelles salles et des latrines.





Le Chef de l’État a annoncé, qu’au cours de cette rentrée scolaire, « le Gouvernement, a par le biais du programme BUNDO LA MALEZI, permis d’augmenter la capacité d’accueil de près de 3 360 élèves et améliorer l’environnement scolaire de près de 5500 écoliers ». Il a adressé ses remerciements aux autorités françaises, qui par le biais de l’Agence Française de Développement, ont bien voulu accompagner le développement de ces infrastructures éducatives.





Il a par ailleurs annoncé la construction dans les mois à venir de près de 46 autres établissements scolaires sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Environnement Scolaire. Des travaux de génie civil en faveur des lycées de Fomboni, Domoni, Mutsamudu et Moroni vont être lancés, ainsi que des Collèges de Mirontsy et Mbouéni, et des écoles primaires de Comoni et Sanfil.





Le Président a rappelé au cours de son allocution, que « l’école est l’endroit qui permet à nos enfants de préparer leur avenir. Le Gouvernement travaille d’arrache-pied, pour faire des Comores un pays émergeant à l’horizon 2030. C’est dans ce sens, que nous veillons, entre autres actions, à tout mettre en œuvre, pour former nos jeunes, et en faire les élites qui contribueront à la promotion du développement socio-économique de notre pays".





A la fin de la Cérémonie de Dindri, le Chef de l’État, l’Ambassadeur de France en Union des Comores et la Directrice de l’AFD, se sont rendu à l’école primaire publique de Hombo, pour procéder au coupure de ruban et dévoiler une plaque de remise des travaux avant de visiter l’établissement. Beit-salam