Anjouan : Face à l'Ethnocentrisme et au Suprémacisme, Brisons les Chaînes !

Mouigni Baraka Saïd Soilihi, ancien agent de douanes au visage asymétrique, arborant une attitude primatesque et actuel candidat dans le simulacre électoral de janvier 2024 orchestré par le sanguinaire Azali, a récemment révélé son mépris absolu envers les Anjouanais. En traitant le peuple d'Anjouan de mécréants, il a non seulement insinué sa vision raciste, mais il les a également réduits à de simples pantins motivés uniquement par l'appât de l'argent, prétendant que cela serait leur seule religion. Mouigni Baraka Saïd Soilihi, ancien agent de douanes au visage asymétrique, arborant une attitude primatesque et actuel candidat dans le simulacre électoral de janvier 2024 orchestré par le sanguinaire Azali, a récemment révélé son mépris absolu envers les Anjouanais. En traitant le peuple d'Anjouan de mécréants, il a non seulement insinué sa vision raciste, mais il les a également réduits à de simples pantins motivés uniquement par l'appât de l'argent, prétendant que cela serait leur seule religion.





Ce personnage, en plus de sa carrière qui a consisté à vider les caisses de l'État dans les douanes comoriennes au profit de sa fortune personnelle, incarne de manière choquante la dégénérescence morale et raciste qui gangrène les membres de l'élite politique des Wangazidja-Comore.





Ces déclarations nauséabondes ne sont malheureusement pas des cas isolés. Le sanguinaire Azali lui-même, en revendiquant d’être un être supérieur aux Anjouanais et la supériorité de son île et de son ethnie sur Anjouan, révèle son suprémacisme gangrenant sa cervelle de bouse de bâche, faisant écho aux heures les plus sombres de l'histoire où l'intolérance était un instrument de domination.





Devant de tels discours, il est de notre devoir de dénoncer vigoureusement cette haine ethnocentrique et raciale. Nous affirmons avec fermeté qu'aucun compromis politique ou social ne saurait être envisageable avec des individus aussi méprisants et discriminatoires. Les Anjouanais, fiers et dignes, ne laisseront pas leur honneur être piétiné sans réagir.





Il est important de mettre en lumière que ces individus racistes et ethnocentristes sont les artisans du déclin irrémédiable de notre archipel, plongeant les Comores dans les abysses de la misère chronique et de l'animosité. Leurs actions démontrent, de manière incontestable, pourquoi les Anjouanais doivent, coûte que coûte, s'affranchir de la domination coloniale de l'Union maléfique des Comores.





Nous exprimons notre total soutien au peuple de Mayotte qui, par sa sage décision de se mettre à l'abri sous la protection française, a su échapper aux griffes de l'Union maléfique des Comores. Cela témoigne de la clairvoyance des Mahorais, qui ont su éviter l'influence néfaste de ces individus cyniques et malsains de Ngazidja-Comore, qui, malheureusement, dominent la politique de ce pays depuis 1975. Leur choix éclairé renforce l'importance de préserver la souveraineté et la stabilité, des valeurs que nous aspirons à construire pour une Anjouan prospère et souveraine !





L'heure solennelle a sonné, exigeant de nous tous de nous dresser contre ces forces obscures qui, tels des prédateurs, menacent l'unité et la paix de notre bien-aimé archipel.





Nous condamnons sans réserve les insultes proférées par Mouigni Baraka et ses semblables, tels que le sanguinaire Azali, un pseudo-président vassal de l'étranger, ainsi que ces actes inhumains.





Notre engagement résolu s'aligne sur les efforts visant à restaurer la justice, l'équité, et à réaffirmer la souveraineté inaliénable de chaque île qui compose notre archipel. Ensemble, nous résistons, intrépides, pour un avenir où la dignité et la liberté de chaque communauté insulaire brillent comme des phares, indéfectibles et éclatants.





Anjouan Debout : Face à la déplorable ignominie des élites politiques de Ngazidja-Comore, mobilisons-nous pour bâtir une Anjouan souveraine, délivrée de la tyrannie et résolument prospère !





A bas l’Union Maléfique des Comores !





Vive l'État Souverain d'Anjouan !





Anli Yachourtu JAFFAR

27 décembre 2023