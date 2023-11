Mort de Fahad : Communiqué de presse du parti CRC

Communiqué de presse du parti CRC







En ce jour du 28 novembre 2023, nous avons appris avec une profonde tristesse le décès à Dar es salam du jeune Fahad, blessé lors d'un match de football au stade Malouzini une semaine plus tôt.





Ce triste événement est un drame qui nous affecte tous et que nous déplorons de toutes nos forces.





Le parti CRC présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt et demande que l'enquête qui a été ouverte soit menée avec la plus grande rigueur afin de pouvoir faire la lumière sur les différentes responsabilités de ce malheureux événement et que justice soit rendue afin qu'un tel accident ne se reproduise plus jamais.





Nous prions Dieu le Miséricordieux, pour qu'il agrée notre défunt frère au paradis, et qu'il accorde paix, protection et bénédiction au peuple comorien.